近年全港电动车数量显著增长，公共充电站的计费模式亦趋多元化。除了传统按每度电（$/kWh）计费外，许多营运商更采取「分时段阶梯电价」、「按每15/30分钟收费」或设定「充电专区附加费」。《驾驶舱AI贴士》今日为各车主精算格价全港10个热门快速充电站，解读3大成本精算法则！

电动车充电懒人包｜AI分析香港10大热门快充站边个最平？3大悭钱省时精算法则

一、2026电动车充电成本精算3大黄金法则

法则1：「按度电（$/kWh）」与「按时间（$/分钟）」的成本临界点

按时间计费（例如每15分钟$40或每30分钟$78）的实际价钱完全取决于车辆的即时充电功率。当电池电量于10%-60%区间且能支援100-120kW功率时，30分钟可充入约35-40kWh，折合每度电仅约$1.95-$2.23/kWh；但若电量高于80%触发保护降功率至20kW时，同样15分钟仅充入约5kWh，每度电成本将暴增至$8/kWh。因此，电量过半或降速时应即时停止按时充电。

法则2：善用Tesla分时段收费与离峰「夜间星空价」

Tesla超级充电站现时仍以分时段收费为主，凌晨01:00-08:00的离峰电价低至$1.85/kWh，相比日间繁忙时段（$3.70/kWh）可省逾50%；私营站点（如SD Charging尖沙咀站）夜间00:00-07:59亦设有$30.3/15分钟的特惠价。

注：实际使用时应以Tesla App或车内中控萤幕即时显示价格为准。

法则3：留意隐形成本（专区附加费与拥挤费）

部分高档商场（如K11 MUSEA）充电专区会额外收取$8/小时的专区进入费；启德AIRSIDE设有30分钟宽限期，逾时占用费为每分钟$2；Tesla超充站则采用「拥挤费」机制，按站点繁忙程度及电量动态调整，最高上限为每分钟$4。充电完成后务必于宽限期内驶离。

二、全港10大热门充电站盘点

1. 金钟太古广场

充电规格：太古广场一期（60kW DC快速）及太古广场三座停车场「易充站」中/快充，共提供26个充电位（三座占9个），涵盖快速及中速充电。

收费：快速充电$3/kWh｜中速充电$2/kWh。供电终止后15分钟起计逾时充电，将收取$5/分钟（不足1分钟亦作1分钟计）。

泊车费用：停车场时租约$32-$38/小时（以场内公布为准）。

成本分析：以快速充电$3/kWh计算，45分钟充入35kWh，电费成本约$105。

2. 元朗形点YOHO MALL I期

充电规格：The Point 60kW DC快充桩及Tesla Supercharger

收费：The Point为$40/每15分钟，可用The Point 积分兑换免费充电节数；Tesla 超充按新界区分段电价。

泊车费用：停车场时租约$20-$26/小时（以场内公布为准）。商场消费满指定金额可享有免费泊车优惠

成本分析：纯自费下满功率每度电约$2.67/kWh，搭配商场消费积分兑换有机会达至低成本快充。

3. 九龙湾美罗中心1期三号电站

充电规格：180kW超高速DC充电桩（CCS Combo 2），设6个充电位。

收费：按电量计费为$3.50/kWh；按时间计费为$38/每15分钟。

泊车费用：停车场标准时租泊车费。

成本分析：按度电计费定价透明，180kW高功率输出能在15分钟内补充约35-40kWh电量。

4. 启德AIRSIDE

充电规格：停车场B3层设XPENG×Kineta快充车位（4个车位，最高360kW CCS2）及Tesla V3超级充电站；B3/B4层另设256个中速AC充电车位。

收费：按电量计费，具体费率以NF Touch App或KINETA Charge App即时显示为准（参考区间：DC约$2-$3.6/kWh）。

泊车及占用费：停车场时租；快速充电及超级充电完成后有30分钟宽限期，逾时占用费每分钟$2。

成本分析：支援800V高压平台电动车（如Taycan、XPENG G9），可享极速补能，惟精确度电收费请以场内App即时价格为准。

5. 蓝田启田商场Tesla Supercharger

充电规格：最高250kW Tesla V3超级充电桩（3个充电器）。

收费（Tesla车主）：离峰（01:00-08:00）$1.85/kWh｜次繁忙（08:00-10:00/22:00-01:00）$2.80/kWh｜繁忙（10:00-22:00）$3.70/kWh。拥挤费最高$4/分钟。

泊车费用：领展停车场标准时租；设15分钟宽限期。

成本分析：深夜离峰充满60kWh电池只需约$111，相比日间繁忙时段可省约一半成本。

6. 1亚太中心Tesla Supercharger

充电规格：9支最高250kW Tesla V3超级充电桩。

收费：与启田站一致（离峰$1.85/kWh；次繁忙$2.80/kWh；繁忙$3.70/kWh），拥挤费最高$4.00/分钟。

泊车费用：可配合商场购物消费享泊车折抵。

成本分析：九龙东核心要塞，配合商场消费泊车优惠，边消费边补电效益高。

7. 荃湾愉景新城L7层Shell Recharge

充电规格：6个Shell Recharge快速充电设施，最高100kW。

收费：DC快充$78/每30分钟；AC中速按$3.20/kWh计费。

泊车费用：停车场标准时租。

成本分析：若低电量进站充电30分钟充入约35kWh，每度电折合约$2.23/kWh，需保持高充电功率才划算。

8. 沙田愉翠商场Shell Recharge

充电规格：6个Shell Recharge快速充电站，最高120kW（CCS Combo 2）。

收费：$78/每30分钟。

泊车费用：领展停车场标准时租。

成本分析：120kW输出较快，30分钟内若充入42kWh电量，折合每度电低至约$1.85/kWh，在新界东具竞争力。

9. 尖沙咀K11 MUSEA B4层（SD Charging / Shell）

充电规格：森那美SD Charging设6个快充及15个中充车位；另设Shell Recharge充电站。

收费：Shell按$78/30分钟；SD Charging离峰（00:00-07:59）$30.30/15分钟｜繁忙（08:00-19:59）$49.50/15分钟｜晚间（20:00-23:59）$41.30/15分钟。

专区附加费：进入充电专区需额外缴付$8/小时（另加停车场时租）

成本分析：日间繁忙时段成本较高，深夜离峰时段折合每度电约$3-$3.3/kWh，适合夜间补电，惟须计入专区附加费。

10. 湾仔香港会议展览中心停车场

充电规格：CCS Combo 2多枪位DC快速充电桩及AC中速桩。

收费：DC快充$3.4-$3.8/kWh（或每15分钟$35）｜AC中速$2.8/kWh。

泊车费用：会展停车场标准时租泊车费。

成本分析：港岛核心商业区定价标准，枪位多、排队率低，适合商务差旅急需补能的车主。

三、10大热门快充站收费与规格对比

充电站 最高功率 最新收费 折算每度电估算($/kWh) 1. 金钟太古广场 60kW 快充$3/kWh｜中速$2/kWh $3（快）/$2（中） 2. 元朗形点YOHO MALL 60 kW $40/15分钟（积分可换） $0 – $2.67 3. 九龙湾美罗中心 180 kW $3.5/kWh $3.5 4. 启德AIRSIDE 360kW 区间约$2-$3.6/kWh（DC，以App为准） 约$2 – $3.6 5. 蓝田启田商场 Tesla 250kW 离峰$1.85｜次繁忙$2.80｜繁忙$3.70｜拥挤费最高$4/分钟 $1.85 – $3.7 6. 1亚太中心Tesla 250kW 同上 $1.85 – $3.7 7. 荃湾愉景新城Shell 100 kW 快充$78/30分钟（中速$3.2/kWh） $2.23 – $3.6 8. 沙田愉翠商场Shell 120kW $78/30分钟 $1.85 – $3.2 9. 尖沙咀K11 MUSEA 多规格 离峰$30.3｜晚间$41.3｜繁忙$49.5/15分＋$8/hr专区费 约$3 – $4 10. 湾仔香港会议展览中心 快充/中速 快充$3.4-$3.8/kWh｜中速$2.80/kWh $2.8 – $3.8

四、车主必备2大实用揾位与精算工具

「香港出行易」：运输署官方整合数据，即时显示全港公营及私营快充站剩余枪位数量与即时运作状态。

「PlugShare / Kilowatt」：车主社群实测回报平台，即时更新坏枪状况、实际最高充电功率及现场专区收费变动。

资料整理：B1807

图：SD Charging、KINETA、愉景新城、三号电站