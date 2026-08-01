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无人驾驶发展成熟成未来大势 香港适合与否值得探讨 地理环境/道路使用者成关键？

汽车
更新时间：12:30 2026-08-01 HKT
发布时间：12:30 2026-08-01 HKT

无人驾驶 适合香港吗？（Samuel）

无人驾驶汽车已不是新事物，早前有内地品牌来港安排传媒试坐，而当局更称正积极研究相关法例，以配合无人驾驶车可在港行走。其实目前部分无人驾驶汽车已在港部分地区试行，而且属试验性质。车友聚会间都谈到，未来当无人驾驶普及化时，到底会有甚么影响？

无人驾驶成未来大势 香港实行还看道路使用者？

无人驾驶汽车已不是新事物，早前有内地品牌来港安排传媒试坐，而当局更称正积极研究相关法例，以配合无人驾驶车可在港行走。
无人驾驶汽车已不是新事物，早前有内地品牌来港安排传媒试坐，而当局更称正积极研究相关法例，以配合无人驾驶车可在港行走。
无人驾驶汽车是否适合在港推行，实在值得探讨
无人驾驶汽车是否适合在港推行，实在值得探讨
无人驾驶汽车科技发展已成熟，所以大家都认为出错的机会不大。大家担心的反而是日常道路的使用者
无人驾驶汽车科技发展已成熟，所以大家都认为出错的机会不大。大家担心的反而是日常道路的使用者

开的士的车友称，不太担心无人驾驶汽车出现会令他失业，他认为香港人处事非常小心谨慎，相信大部分人都认为有司机驾驶的汽车会较安全。另外开巴士及私家车的车友称，无人驾驶汽车是否适合在港推行，实在值得探讨。首先，无人驾驶汽车的运作是靠安装在汽车上的雷达、镜头或超音波收集周遭的数据，再透过AI大数据计算拟定行车路线，当中讯号接收的强弱，都有机会影响数据的运算，要知道香港的地理环境狭窄，而在市场中心地区的高楼大厦甚多，对讯号接收会否受影响，仍是未知之数。

车友们认为，无人驾驶汽车科技发展已成熟，所以大家都认为出错的机会不大。大家担心的反而是日常道路的使用者。就如日常开车经常见到的「左摄右摄」的爬头情况出现，经验驾驶者都会因应路况而作出秒速判断，以避免意外发生。而另一重点当然是法律责任问题，一旦发生意外引致财物损毁、有人受伤或死亡时责任谁属？大家都认为，这些细节都要考虑得非常清楚。说到底，无人驾驶是未来大趋势，终有一天大家都会见到无人汽车在街上行走。

延伸阅读：汽车浸毁保险未必赔到？ 香港水浸频生司机自求多福？

 

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