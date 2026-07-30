平治新一代GLA纯电版登场！续航657km、800V平台、320kW快充 香港最快年底推出

平治(Mercedes-Benz)昨天(7月29日)在波兰首都华沙，全球首发新一代GLA车系，打头阵推出是三款纯电版本：GLA200、GLA250+及GLA350 4Matic，引用集团MMA(Mercedes-Benz Modular Architechure)电动车专用800V底盘平台，包括后驱及四驱版本，最高支援320kW DC快充，WLTP续航力达657km，厂方同步公布三款电动版德国售价为40,840欧元起(未连税)，今天(7月30日)开始接受预订，厂方指今年稍后再会追加GLA220 (1.5 Turbo) Mild-Hybrid汽油混能版。 文：DP 图：平治

平治新一代Mercedes-Benz GLA登场！波兰华沙全球首发 三款纯电版打头阵

平治特别选在波兰首都华沙，举行GLA全球首发大会，首席执行官Ola Källenius亲自替新车主持揭幕及演说，并请到英国唱作歌手Tate McRae站台宣传献唱表演。平治强调GLA是一款专为城市而设计、充满运动和个性化气质的小车，新一代车型拥有更阔落空间、更聪明数码系统去点亮使用者的每一次行程。

全新CLA打头阵发售为三款纯电版本：GLA200、GLA250+及GLA350 4Matic，引用新一代800V MMA电动车专用平台，最高支援320kW DC快速充电，10分钟可补充270km航程，三款车型规格如下：

三款纯电版GLA规格

型号：GLA200 / GLA250+ / GLA350 4Matic

传动：58kWh锂电单马达后驱 / 85kWh锂电单马达后驱 / 85kWh锂电双马达四驱

马力及扭力：224ps及335Nm / 272ps及335Nm / 354ps及515Nm

0至100km/h：8.1秒 / 7.3秒 / 5.4秒

续航力(WLTP)：447km / 657km / 643km

快充功率(DC)：200kW / 320kW / 320kW

德国售价(未连税)：40,840欧元起 / 46,200欧元起 / 48,830欧元起

平治新一代Mercedes-Benz GLA登场！体积轴距大幅扩展 车厢配备跟CLA/GLB大致相同

全新平治CLA车长4,565mm、阔1,873mm、高1,604mm，相比上代汽油版长了150mm、阔了40mm、高了10mm(离地距降低20mm)，轴距也延长了61mm至2,790mm。厂方指车厢空间大幅扩阔，前排脚位增加7mm，后排增加38mm；前和后排头顶空间分别增加23mm及24mm。尾箱基本容量410公升(比上代增加70公升)，把后排翻折可扩展至1,400公升，车头还有107公升储物箱。

CLA车厢设计跟新一代CLA或GLB同出一辙，例如MBUX Superscreen全数码表板连中控及副驾触屏、MB OS作业系统、MB.Drive智驾辅助系统、Sky Control电子玻璃顶隔光系统等全部可供选配，车子同提提供AMG Line、Night Package等套件供买家购置。另外，平治预告今年下旬会追加GLA220汽油混能版，配用1.5公升直四Turbo引擎连48V Mild-Hybrid系统(包括1.3kWh锂电及马达)，配合8速eDCT新一代变速箱，不过规格及售价未公布。全新GLA车系预计今年底前来港发售，不过一切有待厂方公布。