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假棍波重燃驾驶激情？拆解现代Hyundai、保时捷Porsche电动车虚拟转波 法拉利Ferrari V12引擎线控6速黑科技

汽车
更新时间：12:00 2026-07-30 HKT
发布时间：12:00 2026-07-30 HKT

在追求极致平顺零百加速的电动车时代，棍波本应被送入汽车博物馆。然而近年车坛出现逆转，现代Hyundai为N系高效能电动车开发的N e-Shift系统，以假乱真的虚拟转波，让车迷重拾驾驶激情，保时捷Porsche随后加入行列，法拉利早前亦为Ferrari 12Cilindri Manuale燃油超跑加入全新线控6速棍波，可见车厂不约而同透过软件演算法、电控感测器，甚至线控制动，在新车款上高调打造「假棍波」，提供手动转波的震撼体感，然而底层运作原理与机械结构却大不相同。

假棍波重燃驾驶激情？拆解现代Hyundai、保时捷Porsche电动车虚拟转波 法拉利Ferrari V12引擎线控6速黑科技

1. Hyundai IONIQ 6 N / 5 N：N e-Shift系统

事实上，Hyundai N部门为打造N e-Shift系统绝非纸上谈兵，工程师曾驾驶IONIQ 5 N原型车，在德国纽柏林北环赛道进行近1万公里高强度测试，部分调校经验更直接源自同厂世界拉力锦标赛（WRC）赛车的电控技术。

由于市场反应远超原厂预期，车主对这套「假棍波」及引擎声响评价正面，促使Hyundai决定将N e-Shift由高性能N系列，逐步下放至旗下更多主流电动车型，下一代IMA平台预计亦会延续这个方向。至于已在北美及欧洲开卖的IONIQ 6 N，特别针对虚拟档位比例作出优化并收窄档距，配合升级版N Active Sound+音效硬件，令模拟转波时顿挫感与声浪更加细腻逼真。

IONIQ 6 N底盘底下只有一组固定的减速齿轮，马达转速与车轮转速之间是固定的比例关系。理论上，马达从零转到一万六千转都是线性输出，根本不需要转波，但工程师透过一套软件，把马达宽广的扭矩平原「切」成好几段，每一段对应一个「虚拟档位」。当你拨动軚盘后方的＋/－拨片，系统会瞬间切断或降低马达扭矩输出，制造出类似传统变速箱「离合器分离再接合」的顿挫感。与此同时，车内的音响系统会发出模拟引擎声浪，后方重低音喇叭还会产生「lumpity lump」怠速震动，让你连屁股都能感受到「引擎」的存在。

核心原理：软件演算×马达扭力调控

机械结构：传统纯电动车结构，无实体变速箱（仅单速减速齿轮组）。

运作机制：

  • 扭力干预：当拨动軚盘＋/－拨片时，系统会在毫秒间精准「扣减」或「中断」马达的扭力输出，营造传统变速箱离合器分离再接合的顿挫感。
  • 模拟引擎煞车：在低波段放开油门时，马达会调整动能回收力道，模拟引擎煞车；若转速达到红线（Rev Limit）而未升档，系统亦会强制断动力。
  • 密齿比映射：IONIQ 6 N采用较IONIQ 5 N更短的虚拟齿比设定，将马达的宽广扭矩切割成多个「档位」，每个档位对应不同的扭矩输出曲线。
  • 多感官同步：配合N Active Sound+模拟引擎声浪、N Ambient Shift Light转波提示灯，以及车身震动回馈，透过后方重低音喇叭产生怠速震动，进一步加强效果。

2. Porsche Taycan：E-Shift模拟系统

Porsche的做法比Hyundai复杂一层，因为Taycan本身有变速箱，E-Shift透过控制马达的扭矩输出，模拟出PDK双离合变速箱「咔哒」一声转波的顿挫感。换言之，Taycan的E-Shift是「双层结构」：底层的实体双速变速箱负责真正动力传递，模拟系统则让驾驶者「觉得」在开一台有8速手动的911。

Porsche E-Shift系统已随2027年款Taycan发布，开放全系车型选配，Turbo GT版本更列为标准配备；操作需配合GT Sports跑车軚盘上的＋/－拨片，同时亦要求车主一并选配Sport Chrono套件及Bose或Burmester环回音响，方可解锁完整Porsche Electric Sport Sound虚拟音效体验。

值得一提的是，工程团队发布前罕有公开赞扬Hyundai N e-Shift系统的完成度，坦言正正是这套「假棍波」启发了Taycan开发方向，德国老牌车厂向韩国后辈取经，顿成车坛一时佳话。而加装了Manthey套件的Taycan Turbo GT于今年5月，创下纯电量产车在纽柏林赛道最速圈速纪录，印证系统「睇得又跑得」。

核心原理：实体双速波箱+8速虚拟软件映射

机械结构：Porsche后轴保留了实体2速PDK变速箱。

运作机制：

  • 8段虚拟档位：E-Shift将原本后轴双速实体机械波箱，以软件「切割」成8个「虚拟档位」并映射相应马达输出特性。
  • 顿挫感与拖曳扭力：转波时马达输出会出现短暂的中断及衔接冲击，刻意制造顿挫感，并在不同档位产生不同程度的拖曳扭力（engine braking），模拟燃油车的引擎煞车。
  • 虚拟转速限制器：配合数码仪表板的虚拟转速表及档位显示，模拟出接近PDK双离合器波箱的节奏，当「转速」逼近红线时，系统会模拟断油限制，强化换档时机的判断。
  • 车型专属咆哮声：Porsche Electric Sport Sound声浪系统会根据车辆负载与轮速自动调整，且不同Taycan衍生车型（如Turbo GT、GTS等），拥有各自专属的声浪与转波特性调校。

3. Ferrari 12Cilindri Manuale：线控6速真实感

如说Hyundai是「演戏」，Porsche在「叠加虚拟层」，Ferrari的做法可称为「考古重建」。Ferrari 12Cilindri Manuale是继2011年California后，另一拥有棍波操作的新车型，在12Cilindri原有8速DCT双离合半自动波箱之上，加入全新Manuale线控棍波系统，车厂以一支波棍及离合器取代軚盘＋/－拨片，但两者与变速箱之间没有任何机械连结，全靠线控（By-Wire），由于系统实际只是将原有8速波箱的首6个波段，重新映射至档位，故最高两个波段依然只可在自动模式下使用，方便高速公路巡航。

这支波棍内部由高强度钢切削而成的波头、偏心滚轮及预载弹簧组成，精准重现传统Ferrari手动变速箱在同步、接合与分离阶段的机械负载。当你推动波棍，霍尔效应感测器会读取位置，将讯号传给变速箱控制单元，再由液压系统操作DCT内部的离合器与档位选择器。

最有趣的是，这套系统保留「人为失误」的权利。离合器内部同样有模拟结构重现传统「负载—行程」曲线，如果你释放离合器的时机不对，车真的会顿挫，甚至熄火。Ferrari工程师说：「我们不是要模拟手动转波，是要让手动转波以现代方式重生。」

核心原理：线控驱动8速双离合半自动波箱

机械结构：6.5升V12引擎+ 8速DCT波箱+线控棍波杆与离合器。

运作机制：

  • 线控连接：非EV的纯数字模拟，连结真正的燃油V12引擎及8速双离合器，H-Pattern挡闸与脚底离合器完全没有机械连接至波箱，全靠电子感测器（By-wire）。
  • 力回馈与阻力模拟器：档闸与离合器内装有力学结构及阻力模拟马达。踩下踏板能真实模拟出离合器片「咬合点（Biting Point）」的渐进阻力与震动；入波时也有同步器（Synchronizer）吸入的金属机械手感。
  • 全权掌控与熄火机制：电子讯号传给DCT控制单元与引擎ECU，实现精准离合器接合。若驾驶离合器放太快或转速过低，系统会模拟引擎熄火；若高转速下猛弹离合器（Clutch Dump），系统也会精准配合DCT离合器片咬合，带来极为真实的传统手波驾驶乐趣。

3大技术架构对比总览

 

Hyundai Ioniq 6 N

（N e-Shift）

Porsche Taycan

（E-Shift）

Ferrari 12Cilindri Manuale

（By-Wire）

实体变速箱

无（单速减速）

有（前单速＋后双速）

有（8速DCT）

转波介面

軚盘拨片

軚盘拨片

实体波棍＋离合器

连结方式

纯软件控制马达

软件模拟＋实体波箱配合

线控（By-Wire）感测器

手感回馈来源

电动马达扭力瞬间中断与调控

2速实体波箱+马达8段映射动力输出

波棍与离合器电控力回馈

驾驶乐趣

声光体感全套模拟

重现PDK双离合节奏、微幅震动与声浪同步

离合器咬合感、允许高转弹离合与模拟熄火

入波失误

可（熄火）

 

文：B1807

图：Hyundai、Porsche、Ferrari

 

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