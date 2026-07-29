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iCAUR九龙湾新店开幕！全新 V27 增程混能SUV预售：续航1,200km意向价33万起

汽车
更新时间：13:39 2026-07-29 HKT
发布时间：13:39 2026-07-29 HKT

中国奇瑞集团旗下iCAUR新能源车品牌，首间香港专店今天(7月29日)正式在九龙湾开幕，代理锦龙汽车集团同场首展及预售全新iCAUR V27增程混能5座豪华SUV，配用1.5 Turbo引擎及34.3kWh锂电，香港版有单马达后驱或双马达四驱两款，CLTC续航力1,200km(纯电200km)，意向价分别为33万及36万元起！全新iCAUR V27试车影片连结：按此。  文、图DP

iCAUR九龙湾专店开幕│全新V27增程混能SUV预售 意向价33万元起

iCAUR香港代理锦龙汽车集团，今天(7月29日)上午为品牌首间香港专店，举行大型开幕礼。新店位于九龙湾宏冠道6号地下，除了新车展示区，店铺后方还设有大型咖啡厅及休闲空间。开幕礼现场主角是全新iCAUR V27，是一款5座豪华REEV(Range Extended Electric Vehicle)增程式混能SUV，单马达后驱版输出248ps及300Nm，现场展出的双马达四驱版输出450ps及505Nm。CLTC续航力1,200km(纯电200km)。全新iCAUR V27试车影片连结：按此
    V27车身尺码4,889 x 1,976 x 1,894mm，轴距2,910mm，体积比V23更大。原车配有8.8吋数码表板、15.6吋2.5K中控触屏、皮革座椅、冷气通风前座、15喇叭Pioneer音响、540度泊车镜头、19吋胎𫐉、ADAS驾驶辅助主动安全系统等。后驱版及四驱版意向价分别为33万及36万元起，首批最快今年底前交付！全新iCAUR V27试车影片连结：按此
    代理同场展出今年初开售而疯狂热卖的iCAUR V23纯电SUV，据知至今已售出超过700辆，最近追加了图中所见紫色新版本。V23入门单马达后驱版最新定价为22.84万元，V23 Sport双马达四驱版为27.84万元。全新iCAUR V27试车影片连结：按此

  • iCAUR V27 4WD规格
  • 传动：1.5 Turbo引擎+34.3kWh锂电及双马达，四驱
  • 马力/扭力：450ps/505Nm
  • 0至100km/h：6秒
  • 综合续航力(CLTC)：1,200km(纯电200km)
  • 尺码：4,889 x 1,976 x 1,894mm
  • 车重：2,134kg
  • 售价：约HK$360,000起(意向价)
  • 查询：7072 8028
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