驾车横越双白线一定罚款+扣分？因1情况横过连续双白线不属违例

双白线 神圣不可侵犯？（Samuel）

对于驾驶者而言，双白线是神圣不可侵犯的！法例话只要你横越双白线，就要付出$675及记3分！罚钱事小，3分先紧要！车友聚会期间，大家对双白线有不同见解，亦有不同经验。

连续双白线一定系错晒？

双白线 神圣不可侵犯？

有人认为双白线是神圣不可侵犯，横越就是错

横过连续双白线或附有虚线的连续白线的确是违例的，但亦有情况属除外的

开的士的车友，深夜期间开车偷鸡掉头，突然间后方见到蓝红闪灯，结果当然是3分加$675。但另一位开车私家车车友称，一次在单线行车双白线分隔来回的道路上行驶，前方有巴士停泊，他靠右越过巴士期间，有半个车身横越双白线，蓝红闪出现后结果3分加$675！车友们都指抵死，在如此危险的情况下爬头，可以被控不小心驾驶或危险驾驶。另一位车友称，一次在双白线路段前行，他打右灯准备转入右方停车场，但后方的绿色小巴不断响安，司机更伸个头出窗外爆粗：「XYZ%$，Cut双白?，报警拉你架！」

车友没有回应，等待对头没有车之后，就继续右转入停车场！席间大家持不同意见，有人认为双白线是神圣不可侵犯，横越就是错；亦有人认为，以开了多年车的经验所知，转入右方道路是可以Cut双白线的，到底谁对谁错？

留意番！横过连续双白线或附有虚线的连续白线的确是违例的，但亦有情况属除外的。根据运输署指出，如越过双白线是因为向右转入或转出任何与该条车路毗连的道路、处所或地方，但用来分隔同一方向的双白线除外。细心阅读文字了解，即在双白线路段行驶右转是没有问题的。所以今次车友没有对绿色小巴司机作任何回应是对的，反而绿色小巴司机，还是熟读道路使用者守则吧！