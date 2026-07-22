全新Subaru E-Outback电动车香港开售｜日制纯电四驱SUV表现刚柔并重 售价$469,900元 首批明年初交付

全新Subaru E-Outback纯电动四驱SUV正式抵港，并已进驻品牌九龙湾旗舰店。代理意美汽车今日（7月22日）优先安排传媒预览新车，港版车价$469,900元，即日公开发售，首批预计2027年初交付。文、图：sammy

全新Subaru E-Outback纯电四驱SUV登场：活力造型跃动豪迈 设备丰裕安全守护

挟带旅行车身影的全新E-Outback，是Subaru第二款在港推出的纯电动车，设计承袭跨界SUV先驱Outback的一贯豪华格调与全地形性能优势。五门五座位生力军与同厂Solterra相同，日本制造兼且建基于升级版e-Subaru Global Platform平台，强化底盘结构进一步提升抗扭刚性，令过弯反应更俐落、稳定性更高。纯电E-Outback的长阔高尺寸是4,845 x 1,860 x 1,670mm，车长及高度比Solterra XT增加155mm和20mm，阔度与2,850mm轴距一致。造型方面，配备崭新LED头灯组、车顶行李架、哑黑双色轮拱与20吋铝合金轮圈、而前后泵把和侧裙还导入合金饰件衬托，尽展豪迈硬朗的越野风格。LED尾灯是时下流行的贯穿款式，并首次引入发光Subaru品牌标志，进一步提升辨识度与科技感。

智能化豪华车厢内装与Solterra XT如出一辙，座椅以原厂高级皮革包裹，前座内置冷暖通风功能，记忆驾驶席具备10向电动调校及腰部支撑，乘客席也设有8向电动调校。纯电SUV保留标志性方形运动皮軚环，7吋彩色数码仪表板显示清晰，14吋FHD触控中屏资讯娱乐系统支援无线Apple CarPlay。标准设备还有脚踢感应电尾门、电子倒后镜、双区恒温冷气、Harman/Kardon音响、全景玻璃天幕、双手机无线充电、USB Type-A & C连接埠、气氛灯及V2L对外输电功能，配置丰富齐全。另受惠车身加长，行李箱容量介乎619升至1,240升，比Solterra XT也多出约160升。安全方面，除了360度全景泊车镜头，同时搭载Subaru Safety Sense智能安全驾驶辅助系统，包括预警式煞车、车道维持置中、主动车距控制巡航、盲点监测、倒车自动煞车辅助、安全离座警示及驾驶员监控系统。

全新Subaru E-Outback纯电四驱SUV登场：直接澎湃加速体验 全时四驱极致操控

全新E-Outback同样配备eAxle永磁同步高效双马达，但搭载74.7kWh容量较大锂电池，可释放380ps马力和536Nm扭力，0-100km/h加速只需4.4秒。相对售价$479,900元的Solterra XT（锂电容量73.1kWh、马力347ps、扭力437Nm、0-100km/h加速5.1秒），不仅售价更吸引，性能更强劲，WLTP续航力443km也比Solterra XT可多行驶7km。新车最高支援DC 150kW直流快充，约28分钟可补充80%电量。纯电SUV标配Symmetrical AWD全时四驱系统，除了可调式X-Mode越野系统，驾驶模式还有Normal、Power、Eco三种选择。厂方指出，Power模式加强了后轴驱动输出，大幅提升车辆于弯道中的主动扭力分配及预判能力，强化过弯稳定性与操控精准度。另210mm车身离地距结合前后独立悬挂系统，不管城市穿梭或户外探索，都能兼顾卓越抓地力与乘坐舒适性，表现刚柔并重。同时，车架注入了更多隔音物料及高强度结构黏合技术，连系前排双层隔音玻璃，有助提升车体刚性与车厢宁静度。