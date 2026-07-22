Apollo EVO神级超跑英国首发！身价3千万元、全球限量20辆、搭载800匹V12引擎及碳纤维「加勒比之龙」车身

德国极级超跑制造商Apollo刚于早前英国举行的一年一度Goodwood Festival of Speed速度节，发表全新Apollo EVO，取名「加勒比之龙」碳纤维车身，结合艺术设计与空气动力科技于一身，外形科幻霸气非常夸张！ 文：DP 图：Apollo

德国Apollo EVO极级超跑登场│全球限量20辆 意向价300万欧罗起

全新Apollo EVO承继前作2017年发表的Apollo IE（Intensa Emozione，全球限量10辆），同样是专为赛道而设的客制极级超跑。新作沿用6.3公升V12自然吸气引擎，以法拉利F140 V12机器本体为蓝本，再由意大利Autotecnica Motori及德国HWA改造及调校，输出进一步提高至800ps及765Nm（IE为780ps及760Nm），配合赛车式6速序列式半自动波箱及后驱。

全碳纤维单体车壳，加上碳纤维前后副车架，刚性较上代IE提升15%、重量减轻10%，车重仅为1,300kg。全车最具话题是名为「加勒比之龙」外形设计，车身由75件独立碳纤维部件组成，并由人手喷上8层特制涂料，据知单是「龙鳞」排气喉采用无焊接3D打印钛合金崭新工艺。车厢铝合金部件也利用3D打印制作，内外每一个细节仿如艺术品。据知Apollo EVO定价约300万欧元起（未连税约2,700万港元），全球限量20辆相信很快被认购一空。

2026年是Apollo超跑诞生20周年，首款Gumpert Apollo早于2006年面世，品牌2016年起被香港Apollo Future Mobility Group集团（0860HK）收购，旗后推出Apollo IE及最新Apollo EVO两款极级超跑。