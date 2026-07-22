Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

3千万元神级新超跑Apollo EVO英国首发│全球限量20辆 800匹6.3 V12引擎 碳纤维「加勒比之龙」车身 保证高收视

汽车
更新时间：09:12 2026-07-22 HKT
发布时间：09:12 2026-07-22 HKT

德国极级超跑制造商Apollo刚于早前英国举行的一年一度Goodwood Festival of Speed速度节，发表全新Apollo EVO，取名「加勒比之龙」碳纤维车身，结合艺术设计与空气动力科技于一身，外形科幻霸气非常夸张！    文：DP　图：Apollo

德国Apollo EVO极级超跑登场│全球限量20辆 意向价300万欧罗起

全新Apollo EVO承继前作2017年发表的Apollo IE（Intensa Emozione，全球限量10辆），同样是专为赛道而设的客制极级超跑。新作沿用6.3公升V12自然吸气引擎，以法拉利F140 V12机器本体为蓝本，再由意大利Autotecnica Motori及德国HWA改造及调校，输出进一步提高至800ps及765Nm（IE为780ps及760Nm），配合赛车式6速序列式半自动波箱及后驱。
　　全碳纤维单体车壳，加上碳纤维前后副车架，刚性较上代IE提升15%、重量减轻10%，车重仅为1,300kg。全车最具话题是名为「加勒比之龙」外形设计，车身由75件独立碳纤维部件组成，并由人手喷上8层特制涂料，据知单是「龙鳞」排气喉采用无焊接3D打印钛合金崭新工艺。车厢铝合金部件也利用3D打印制作，内外每一个细节仿如艺术品。据知Apollo EVO定价约300万欧元起（未连税约2,700万港元），全球限量20辆相信很快被认购一空。
　　2026年是Apollo超跑诞生20周年，首款Gumpert Apollo早于2006年面世，品牌2016年起被香港Apollo Future Mobility Group集团（0860HK）收购，旗后推出Apollo IE及最新Apollo EVO两款极级超跑。

  • Apollo Evo规格
  • 引擎：6.3公升V12
  • 马力/扭力：800ps/765Nm
  • 传动：6速序列式半自动，后驱
  • 0至100km/h：2.7秒
  • 售价：约300万欧元起（未连税）
  • 查询：www.apollofmg.com
最Hit
长者银行福利2026｜60岁以上专享！全港12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
长者银行优惠2026｜60岁以上专享福利！12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
生活百科
17小时前
谢贤离世丨四哥父子受访片掀讨论 谢霆锋向父撒娇「冇咗你唔掂」 一句惹哭网民：你好本事
谢贤离世丨四哥父子受访片掀讨论 谢霆锋向父撒娇「冇咗你唔掂」 一句惹哭网民：你好本事
影视圈
11小时前
国产AI「四大天王」崛起 掌握逾万亿商业王国 月之暗面杨植麟仅34岁最年轻
国产AI「四大天王」崛起 掌握逾万亿商业王国 月之暗面杨植麟仅34岁最年轻
投资理财
4小时前
谢贤离世丨《星岛头条》独家报导四哥离世日子 田启文证前辈7月16日过身：低调处理
04:49
谢贤离世丨《星岛头条》独家报导四哥离世日子 田启文证前辈7月16日过身：低调处理
影视圈
11小时前
公屋出身新人「天价」礼金引议？ 女方家长开大口叫价168万 新郎父嬲爆1句反驳 网民：嫁女定卖女呀
公屋出身新人「天价」礼金引议？ 女方家长叫价168万 新郎父嬲爆1句反驳 网民：人口贩卖嚟
生活百科
17小时前
谢贤离世丨好友公开四哥晚年从未曝光居家照 零打扮休养星味依然 后辈轮流到豪宅探望
谢贤离世丨好友公开四哥晚年从未曝光居家照 零打扮休养星味依然 后辈轮流到豪宅探望
影视圈
1小时前
深圳气象台预测，未来一星期，或有台风于广东省登陆。
台风「红霞」打到嚟？ 深圳气象台：7‧26前后广东登陆
即时中国
15小时前
由幼童到基层家庭：马会构建社区护齿防线
社会资讯
2026-07-20 15:27 HKT
杭州图书馆︱流浪汉入内遭投诉 馆方18年前神回复再热传：你有权选择离开
杭州图书馆︱流浪汉入内遭投诉 馆方18年前神回复再热传：你有权选择离开
即时中国
3小时前
苗金凤设灵丨黄文慧徐宝凤到场吊唁 高雄送别好拍档 哽咽谈谢贤：曾经帮过我
06:04
苗金凤设灵丨黄文慧徐宝凤到场吊唁 高雄送别好拍档 哽咽谈谢贤：曾经帮过我
影视圈
15小时前