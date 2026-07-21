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Mazda 6e电动车右軚版抵港！首批优惠价$39.99万、78kWh单马达后驱续航560km、九龙湾专店首展

汽车
更新时间：14:38 2026-07-21 HKT
发布时间：14:38 2026-07-21 HKT

万事得(Mazda)全新电动车Mazda 6e首批右軚版日前运抵香港，成为东南亚第一个开售的市场，新车搭载78kWh锂电及单马达后驱，输出258ps马力及290Nm扭力，WLTP续航力560km，即日起在九龙湾专店(常悦道18号地下1号)公开首展，首批限量优惠价为HK$399,990起。   文、图：DP

全新万事得Mazda 6e电动车右軚版香港开售│单马达后驱 WLTP续航力560km

全新万事得Mazda 6e右軚香港版电动车，规格跟英国版大致相同，采用78kWh锂电及单马达后驱，输出258ps马力及290Nm扭力，WLTP续航力560km，车子支援195kW DC快充，由10%充至80%约24分钟。车身尺码为4,921 x 1,890 x 1,491mm，轴距2,895mm，体积相比Model 3或Seal 7更巨型，欧洲市场为D-segment车型。Mazda 6e欧洲出口版均由内地长安马自达负责制造，外形则由日本万事得团队设计。
    香港版Mazda 6e只有一款顶配版提供，内外包装非常豪华，啡色座椅以Nappa皮革及麖皮包裹，前排备有冷暖通风功能。原车配有玻璃顶连电动窗帘，10.25吋数码表板、14.6吋中控髑屏、AR-HUD抬头显示、14喇叭SONY音响、手机无线充电、三区恒温冷气连后排触控屏幕空调控制屏、19吋胎𫐉、主控式尾翼及ADAS驾驶辅助安全系统连盲点影像显示等。Mazda 6e首批优惠价为HK$399,990，新车即日起在九龙湾专店(常悦道18号地下1号)公开首展，代理透露今年稍后还会引入CX-6e纯电5座位豪华SUV，售价及发表日期未定。

  • Mazda 6e规格
  • 传动：78kWh锂电+单马达，后驱
  • 马力/扭力：258ps/290Nm
  • 续航力：560km（WLTP）
  • 尺码：4,921 x 1,890 x 1,491mm
  • 售价：$399,990起(首批优惠价)
  • 查询：3768 4888
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