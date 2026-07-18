新款广汽GAC E9 Premium PHEV旗舰7座MPV香港开售│豪华座舱体验 内外26项新改良 续航力1,035km 早鸟价56.9万元

广汽集团(GAC)香港代理GAC APMG昨天(7月17日)晚上，在尖沙咀马哥孛罗香港酒店，发表2026年顶级新版GAC E9 Premium PHEV豪华7人车，新车有多达26项升级改良，车厢包装更趋豪华，广汽国际首席技术官(Chief Technical Officer)胜又正人，亲临发布会解构新版本特点，代理同场公布了售价，GAC E9 Premium PHEV顶级版早鸟优惠价HK$569,000起，相比原价便宜3万元。另外，车系还有一款标准入门版本，早鸟价仅HK$399,000起。 文、部份图片：DP

广汽GAC E9 Premium PHEV豪华7座MPV香港发表│26项升级改良 老板级豪华座舱

2026年顶级版GAC E9 Premium PHEV豪华7座MPV正式在港开售，新车发布会揭幕嘉宾包括广汽国际首席技术官(Chief Technical Officer)胜又正人、广汽国际东亚及南亚代表处主任舒星、广汽国际香港区域经理黄梓源、广汽香港代理商APMG行政总裁黄毅力，以及和谐铛铛总经理张振国。

据广汽国际首席技术官胜又正人表示，E9 Premium新版内外有多达26项新改良，包括头尾泵把设计经过更新，车厢触控屏幕面积进一步扩大，搭载运算更快高通8155P晶片、联网系统升级及加入APP控制功能，中排大班椅引入内地广汽传祺车系的顶级规格，包括电控调校、零重力模式、冷暖通风及16点按摩功能，所有均可在手枕的电子屏幕内控制。顶级版还标配16喇叭Yamaha音响，中排天花备有电动升降15.6吋高清影音屏幕。3区独立恒温冷气附设等离子空气净化功能，还有1,680个超细孔无风感冷气口，防止直吹头部或脸部。全景式玻璃天窗、双电趟门及电尾门齐备，厂方指全车备有270度双层隔音玻璃(包括前端三角窗)。另外还新增「钧玉灰」车身颜色，配合米白色Nappa真皮车厢包装。

广汽GAC E9 Premium PHEV豪华7座MPV香港发表│2.0T引擎+锂电和马达 续航力1,032km

GAC E9 Premium沿用2公升Turbo引擎及25.57kWh弹匣锂电和马达，输出373ps及630Nm，CLTC综合续航力1,032km，纯电模式续航力约106km，平均耗油量6.05L/100km。 车身尺码为5,193 x 1,893 x 1,823mm，轴距3,070mm，相比丰田Alphard(40系)长了183mm、阔了43mm，轴距也长了70mm。顶级版配有电子避震和静音轮胎。