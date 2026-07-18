Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新款广汽GAC E9 Premium PHEV旗舰7座MPV香港开售│豪华座舱体验 内外26项新改良 续航力1,035km 早鸟价56.9万元

汽车
更新时间：11:04 2026-07-18 HKT
发布时间：11:04 2026-07-18 HKT

广汽集团(GAC)香港代理GAC APMG昨天(7月17日)晚上，在尖沙咀马哥孛罗香港酒店，发表2026年顶级新版GAC E9 Premium PHEV豪华7人车，新车有多达26项升级改良，车厢包装更趋豪华，广汽国际首席技术官(Chief Technical Officer)胜又正人，亲临发布会解构新版本特点，代理同场公布了售价，GAC E9 Premium PHEV顶级版早鸟优惠价HK$569,000起，相比原价便宜3万元。另外，车系还有一款标准入门版本，早鸟价仅HK$399,000起。   文、部份图片：DP

广汽GAC E9 Premium PHEV豪华7座MPV香港发表│26项升级改良 老板级豪华座舱

2026年顶级版GAC E9 Premium PHEV豪华7座MPV正式在港开售，新车发布会揭幕嘉宾包括广汽国际首席技术官(Chief Technical Officer)胜又正人、广汽国际东亚及南亚代表处主任舒星、广汽国际香港区域经理黄梓源、广汽香港代理商APMG行政总裁黄毅力，以及和谐铛铛总经理张振国。
    据广汽国际首席技术官胜又正人表示，E9 Premium新版内外有多达26项新改良，包括头尾泵把设计经过更新，车厢触控屏幕面积进一步扩大，搭载运算更快高通8155P晶片、联网系统升级及加入APP控制功能，中排大班椅引入内地广汽传祺车系的顶级规格，包括电控调校、零重力模式、冷暖通风及16点按摩功能，所有均可在手枕的电子屏幕内控制。顶级版还标配16喇叭Yamaha音响，中排天花备有电动升降15.6吋高清影音屏幕。3区独立恒温冷气附设等离子空气净化功能，还有1,680个超细孔无风感冷气口，防止直吹头部或脸部。全景式玻璃天窗、双电趟门及电尾门齐备，厂方指全车备有270度双层隔音玻璃(包括前端三角窗)。另外还新增「钧玉灰」车身颜色，配合米白色Nappa真皮车厢包装。 

广汽GAC E9 Premium PHEV豪华7座MPV香港发表│2.0T引擎+锂电和马达 续航力1,032km

GAC E9 Premium沿用2公升Turbo引擎及25.57kWh弹匣锂电和马达，输出373ps及630Nm，CLTC综合续航力1,032km，纯电模式续航力约106km，平均耗油量6.05L/100km。 车身尺码为5,193 x 1,893 x 1,823mm，轴距3,070mm，相比丰田Alphard(40系)长了183mm、阔了43mm，轴距也长了70mm。顶级版配有电子避震和静音轮胎。

  • GAC E9 Premium PHEV规格
  • 传动：2公升Turbo引擎+25.57kWh锂电及马达，前驱
  • 马力/扭力：373ps/630Nm
  • 0至100km/h：8.8秒
  • 耗油量：6.05L/100km
  • 续航力：106km(WLTC/纯电)
  •               1,032km(WLTC/综合)
  • 尺码：5,193 x 1,893 x 1,823mm
  • 售价：HK$569,000起(早鸟价，原价HK$599,000)
  • 查询：AMPG/6936 8139
最Hit
移英三年惨戴绿帽 顾家港男惊揭太太连环出轨 暧昧对象震碎三观 妻坚决离婚背后藏「一残酷原因」｜Juicy叮
移英三年惨戴绿帽 顾家港男惊揭太太连环出轨 暧昧对象震碎三观 妻坚决离婚背后藏「一残酷原因」｜Juicy叮
时事热话
23小时前
豪花180万翻新单位变烂尾 熟人介绍照中伏 名牌浴缸遭换平价货 大律师：宜先循民事追讨
豪花180万翻新单位变烂尾 熟人介绍照中伏 名牌浴缸遭换平价货 大律师：宜先循民事追讨
家居装修
5小时前
中银长者客户到汇丰、恒生ATM提款免收费 逾3000部机适用 料逾百万客受惠
中银长者客户到汇丰、恒生ATM提款免收费 逾3000部机适用 料逾百万客受惠
投资理财
18小时前
张伟文一年半冇冲凉 疑遭护老院严重疏忽照顾 经理人方俊指院舍隐瞒压疮病情丨独家
张伟文一年半冇冲凉 疑遭护老院严重疏忽照顾 经理人方俊指院舍隐瞒压疮病情丨独家
影视圈
13小时前
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
生活百科
2026-07-16 16:10 HKT
星岛申诉王 | 鲛鱼成钓鱼界大热 实测1小时收获
02:34
星岛申诉王 | 鲛鱼成钓鱼界大热 实测1小时收获
申诉热话
2小时前
55岁李英爱与75岁老公近照激罕曝光 「防腐级冻龄」掀讨论 《大长今》女神曾陷小三疑云
55岁李英爱与75岁老公近照激罕曝光 「防腐级冻龄」掀讨论 《大长今》女神曾陷小三疑云
影视圈
14小时前
宏福苑听证会︱委员会627页陈词 宏业工人天台吸烟、起火现场CCTV首曝光
02:28
宏福苑听证会︱委员会627页陈词 宏业工人天台吸烟、起火现场CCTV首曝光
社会
17小时前
《功夫女足》内地票房破10亿 传遭《八仙！》「偷票房」 周星驰晒可疑戏飞揭造假手法？
《功夫女足》内地票房破10亿 传遭《八仙！》「偷票房」 周星驰晒可疑戏飞揭造假手法？
影视圈
13小时前
汇丰股价屡创新高 警惕三大风险浮现 晶片股泡沫爆破恐累金融股︳余伟龙
汇丰股价屡创新高 警惕三大风险浮现 晶片股泡沫爆破恐累金融股︳余伟龙
投资理财
5小时前