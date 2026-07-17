全新宝马BMW iX1 eDrive20L M Sport Edition电动车本地试驾｜长阵版纯电SUV车厢空间倘大舒适 配置升级WLTP续航力提升10%

纯电动SUV市场竞争寸土必争，宝马香港为强化BMW iX1车系攻力，早前扩军引进全新eDrive20L M Sport Edition长阵版，为追求偌大车厢空间、极致舒适乘坐体验、丰富设备配置、以及更高续航里程的顾客，带来升级选择。文、图：sammy

全新宝马BMW iX1 eDrive20L M Sport Edition电动车本地试驾：造型紧凑造工优良 M Sport运动型态夺目

产于中国宝马厂房的BMW L长阵版车款，过往是内地独家专属。近年，品牌营销策略有所调整，个别型号将因应市场需求，外销至其他国家及地区。今次试驾的BMW iX1 eDrive20L M Sport Edition是鲜明例子，先后已登陆马来西亚、印度和泰国，而港版售价$469,900起，8月开始交付。纯电生力军的长阔高尺寸是4,616 x 1,845 x 1,616mm，车长比标准版增加116mm，阔与高度维持，而2,802mm车厢轴距也相对延伸110mm。

长阵版由华晨宝马制造，优良造工与德制标准版无异。造型方面，车身虽拉长了116mm，前后比例依然协调匀称，紧凑视觉观感没丝毫突兀。纯电SUV标配M Sport运动套件与19吋M轻合金双辐双色轮圈，衬托主动式转向LED头灯、铝质缎面车身饰件及行李顶架，活力型态毕现。

全新宝马BMW iX1 eDrive20L M Sport Edition电动车本地试驾：舒适后排超大空间 智能辅助便利安全

车厢轴距大幅延长至2,808mm是全车焦点，加上增幅全数受惠于后座，令后排乘坐空间比标准版宽敞阔大许多，尤其腿部及膝部空间分别增加81mm和107mm，可随意从容伸展。长阵版座椅还选用更柔软泡棉及座垫延长15mm，进一步提升承托力与舒适度。行李箱更实用，容量多出105升，介乎490升至1,600升。智能跑化座舱设计与标准版相同，内配M多功能皮軚环及电控运动型皮座。标准设备包括由10.25吋数码仪表板和10.7吋触控中央显示屏组成的曲面屏幕、BMW Operating System 9作业系统、iDrive配备QuickSelect快键功能和支援语音操作、双区恒温冷气和全景式天窗等。

长阵版更高级，采用Harman Kardon HiFi音响，兼且配备Driving Assistant Plus驾驶辅助及Parking Assistant Plus泊车辅助系统。当中，Driving Assistant Plus包括主动式定速功能连主动线道维持功能、360环视镜头及具备线条和路边识别功能的泊车辅助系统，操作更轻松自如。

全新宝马BMW iX1 eDrive20L M Sport Edition电动车本地试驾：长程续航无惧焦虑 行车稳定乘坐舒适

单马达前驱纯电SUV沿用第五代BMW eDrive技术，搭载64.7kWh高压电池，马力204hp，扭力250Nm，极速175km/h，WLTP续航力也比标准版提升约10%，达到458至539km。充电方面，快充最高支援DC 130kW，29分钟可补充10%-80%，连接AC 11kW交流电，完全充电时间为6.5小时。长阵版个性温和，没有剽悍加速力和亢奋推背感，但实际跑起来又不慢，0-100km/h只需8.6秒。

驾驶模式包括个人专属（即标准）、运动和节能；Sport mode下，推进节奏与冲刺力变急劲，行车爽快顺畅。车身虽然加长，转向操控动态反而更觉well balance，表现满意称心。同时，长阵版悬挂作出舒适导向设定，以提升行车稳定性与乘坐舒适感。电能回收同有主动（Adaptive）、弱、中、强四级选择，个人偏好中级，取其自然顺畅制动反应贴近汽油车。若把波棍拨至B（Brake），等同进入最强模式，并可体验单踏板便利操控，但那分急速「拿」停感未必人人适应。