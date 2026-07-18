汽车浸毁保险未必赔到？ 香港水浸频生司机自求多福？

暴雨水浸车 车主自求多福（Samuel）

今个夏天雨水特别多，早前连场暴雨，不少地区都发生水浸。对于一众养车朋友而言，最怕是开车出街遇上水浸。车友聚会间，一位家住新界北的车友称，早前将车停泊在露天停车场，结果就被水浸到接近引擎位置，幸好雨势没有持续，否则成架车浸过顶，肯定可以㓥车！另一位车泊在室内地库停车场的车友，情况亦一样，早前暴雨期间接到停车场「夺命追魂Call」，因停车场不断有雨水涌进，所以著他尽快开走汽车。

极端天气水浸频生 车主如何自处？

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车友讨论的要点，是在现时的极端天气情况下，到底在选择停车场时，应要作甚么考虑？一位开私家车的车友称，他家住沙田水泉澳邨，因为地势高建在山上，即使是室内停车场亦不担心会发生水浸。另一位家住将军澳的车友称，香港车多停车场贵，泊车位的选择不多，他停泊位于工业村的露天停车场，过去多年在台风袭港时都发生水浸，所以近月的暴雨情况下，他每天都会留意天文台的预报，当预期未来数天会下大雨时，他就会将车驶出市区泊日租，以免汽车因水浸而受损。

席间不少人都认为，养车养得如此辛苦，那就不如不养吧！有车友认为，现时因天灾汽车损毁，一般保险都未必赔偿，而他本身工作关系，每天必需开轻型货车揾食，而因他家住新界北村屋，水浸的机会颇高，所以他索性选择较平价车龄老的车款作揾食车用，一旦被水淹浸的话，损失亦没那么惨重。车友们都认为，未来极端天气情况将更频繁，养车的朋友惟有自求多福了！