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林宝坚尼Lamborghini Urus SE Performante史上最强四驱SUV出场│插电混能V8引擎812ps马力 英国Goodwood速度节首度试跑

汽车
更新时间：15:39 2026-07-15 HKT
发布时间：15:39 2026-07-15 HKT

林宝坚尼(Lamborghini)刚于上周末举行的一年一度英国Goodwood Festival of Speed速度节，首度公开展出全新Urus SE Performante高性能版本，成为品牌史上最强SUV四驱车。新版以Urus SE插电混能(PHEV)版本为基础，融入Performante的轻量化、赛车化操控特色，输出增至812ps马力及1,000Nm扭力(普通版为800ps及950Nm)，车重大幅减轻32kg，0至100km/h加速3.2秒。全新Urus SE Performante欧洲定价约32.5万欧罗起，相比普通Urus SE约贵25%，香港售价及推出时间未公布。   文：DP   图：林宝坚尼

林宝坚尼Lamborghini Urus SE Performante高性能SUV四驱车登场│第二次进化 PHEV混能系统加持

全新林宝坚尼Lamborghini Urus SE Performante高性能版本，特点是在原有Urus SE插电混能(PHEV)版本之上，再植入Performante系列的轻量化、赛车化操控特色，变成一辆运动气质更强、性格更狂野激情的超级SUV。新车无论性能表现、豪华舒适，以至节能减排方面都比2022年推出的Urus Performante优胜。
     Urus SE Performante搭载SE版原有的4公升V8双Turbo引擎、8速自动波箱，以及包括25.9kWh锂电和马达在内的PHEV插电混能系统，马力及扭力由原有800ps及950ps，提高至812ps及1,000rpm，0至100km/h加速只3.3秒，0至200km/h需时10.8 秒，极速高达312km/h，成为品牌史上最强SUV四驱车。车子同时可用纯电模式行车，续航力有60km。跟前作Urus Performante一样，驾驶模式除了Strada(公路)、Sport(运动)、Corsa(赛道)模式外，还增设Rally(越野)模式，对应泥泞、碎石或低抓地力路况。

林宝坚尼Lamborghini Urus SE Performante高性能SUV四驱车登场│全新双腔空气悬挂系统

全新Lamborghini Urus SE Performante高性能版本，同时植入最新6D六方位车身动态感应器，以及Integrated Power Brake (IPB)煞车系统，配合电子式Haldex前后扭力分配系统，能精准控制每个车轮的扭力及制动力，达到最理想、最直接操控及抓地力效果。另外，车子配用专属AURA主控式双腔空气悬挂系统(上代Urus Performante采用被动式弹簧及电子吸震筒)，高速拐弯时车身倾侧幅度大减55%，路面震动亦减少25%，令操控及舒适达到两头利效果。
    车身配上专用碳纤维扰流套件，包括轻量化透气头冚、车顶、尾翼、头尾泵把、侧裙及车尾底部扩散器等，气流下压力比旧版Urus Performante高出16%，相比Urus SE高出达23%。原车还配有Akrapovič钛合金排气系统(减10kg)，车厢也改用轻量化碳纤配件及Corsa Tex麖面物料包装，车重减轻32kg至2,473kg，令车子重量/马力比例达到3kg/ps的超强标准。全新Urus SE Performante欧洲定价约32.5万欧罗起，相比普通Urus SE约贵25%，香港售价及推出时间未公布。

  • 林宝坚尼Lamborghini Urus SE Performante规格
  • 引擎：4公升V8双Turbo引擎+25.9kWh锂电及马达
  • 马力/扭力：812ps/1,000Nm
  • 传动：8速自动波，四驱
  • 0至100km/h：3.3秒
  • 尺码：5,112 x 2,016 x 1,638mm
  • 车重：2,473kg
  • 售价：约325,000欧元起(欧洲定价)
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