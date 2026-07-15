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平治Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+高性能SUV四驱车接受预订｜3.0T直六引擎马力449hp 售价106.7万起

汽车
更新时间：00:04 2026-07-15 HKT
发布时间：00:04 2026-07-15 HKT

平治（Mercedes-Benz）新车浪接浪涌至，继S-Class旗舰豪华房车上月底登场后，刚又宣布全新Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+开始接受订购。高性能四驱车搭载3公升直六Turbo引擎及AMG SPEEDSHIFT TCT 9G九速双离合器自动波箱，马力449hp、扭力600Nm，SUV与Coupe车型售价分别由$1,067,000起和$1,113,000起，预期2027年首季交付。额外选配AMG DYNAMIC PLUS Package，还可启用Drift Mode甩尾模式，强化车系动态性能与提升驾驶乐趣。文：sammy、图：Mercedes-AMG

平治Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+高性能SUV四驱车接受预订│4.2秒加速破百 导入Drift Mode甩尾模式添乐趣

因应车体设计与尾部轮廓有别，全新Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+ SUV配上合金行李顶架，Coupe版本则设有扰流尾翼。至于高性能LED头灯、专属AMG直间面罩与车身包围部件、以及20吋10幅式轻铝轮圈，同列两款高性能四驱车标准配置。
    鉴于市场对上代采用的2公升直四电动Turbo引擎反应一般，于是平治为全新Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+改配3公升直六Turbo引擎，连系废气涡轮增压器及电动辅助压缩器，可释放449hp澎湃马力和600Nm强横扭力（Overboost增压模式下可于10秒内提升至640Nm）。另第二代ISG整合式启动马达可额外输出23hp及205Nm，结合AMG SPEEDSHIFT TCT 9G九速双离合器自动波箱、全可变式AMG Performance 4MATIC+四驱系统连电子控制后轮限滑差速器，0-100km加速只需4.2秒，极速250km/h，而SUV与Coupe的平均耗油量低至9.4L/100km及9.2L/100km。
    车系标准设备还有后轴转向及AMG RIDE CONTROL悬挂系统，有助转向反应灵巧敏捷，攻弯表现更顺畅平稳。若同步升级选配AMG DYNAMIC PLUS套件，可透过Drift模式调整动力分配，享受纯后驱的甩尾操控快感。

  • Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+ SUV/Coupe规格
  • 引擎：3公升直六Turbo双增压、四轮驱动
  • 马力：449hp / 600Nm
  • 马达：23hp / 205Nm
  • 传动：AMG SPEEDSHIFT TCT 9G九速双离合器自动
  • 0-100km/h：4.2秒
  • 售价：$1,067,000起(SUV)
  •         $1,113,000起(Coupe)
  • 查询：2504 6140
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