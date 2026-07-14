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本田Honda发表改良版Fit揭背车｜四版本定位清晰设备升级 汽油混能双动力售1,806,200日圆起

汽车
更新时间：00:02 2026-07-14 HKT
发布时间：00:02 2026-07-14 HKT

本田（Honda）刚为今代Fit揭背车推出改良新版本，亮点包括调整型号编制、外观内装修饰、以及装备配置升级，进一步彰显各成员的特点与个性，丰富消费者选择性。车系革新后，划分四款型号与汽油及e:HEV混能双动力组合，售价介乎1,806,200至2,955,700日圆，即日起在日本开售。文：sammy、图：Honda

自2001年面世以来，本田Fit（即港版Jazz）凭著宽敞实用车厢空间、灵活多变座椅布局和出色环保性能，持续广受用家欢迎，至今日本累计销量超过325万辆。适逢今年是车系25周年，厂方发表了改良版本，为揭背小车的发展揭开新篇章。

本田Honda发表革新改良版Fit：新命名新包装突显个性 时尚实用跑格休闲各取所需

改良版首项变动是型号命名，基本版Basic改称X、标准版Home改为Z，而原有RS及Crosstar维持不变。本田表示，入门X设计精简务实、著重日常实用性，Z同时兼备时尚动感及舒适性功能。另外，跑格RS更重视官能刺与驾驶乐趣，至于跨界Crosstar可迎合喜爱户外休闲活动人士所需。四款型号的设计各具特色，市场定位格外清晰鲜明。

各型号的里外设计与配置也见变化，其中入门X的车厢饮品架框与排档杆面板，一律以黑饰示人，旋钮键改成镀铬饰面。标准Z的外观酷似RS，运动化前后泵把款式相同，鲨鱼鳍天线改为与车身同色，轮圈也换上灰色配搭。车内方面，三幅式軚环由真皮包裹，饮品架框与排档杆面板改为黑色，升级至电暖前座椅，标配IR隔热挡风玻璃，以及前门玻璃具备UV＋IR阻挡红外线和隔热功能。

RS版跑意更浓，车头面罩与前后泵把导入钢琴黑饰件，以及采用16吋亮黑合金轮圈。至于车厢的A柱与车门内饰及车顶全以黑色设计，跑车皮軚环、真皮麂皮座椅及车门把手都加入红饰线点缀。新版本还升级至Honda Connect + ETC 2.0车载系统、标配手机无线充电、电暖軚环与电暖前座椅、IR隔热挡风玻璃、防UV＋IR隔热前门玻璃、以及全套金属脚踏板。另Crosstar造型不变，车内主要升级至电暖軚环和电暖前座椅，而IR隔热挡风玻璃，以及防UV＋IR隔热前门玻璃同列作标准设备。

动力方面，汽油版X和Z配备1.5公升直四i-VTEC引擎与CVT无段变速自动波箱，最大马力118ps，并可选择前驱或四驱车型。至于X、Z、RS和Crosstar同设e:HEV混能版，系统由1.5公升直四i-VTEC引擎搭载双AC同步马达、锂电池及e-CVT电子无段变速自动波箱，马力123ps，WLTC综合耗油量低见29.1km/L。除了e:HEV RS属FF前驱布局，其余三款混能车同备四驱版本。另改良新Fit还设有福祉车版本，助有需要人士无障碍出行。

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