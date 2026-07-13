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小鹏汽车XPENG启德体验店开幕│AIRSIDE两层展厅 沉浸式展示电动车与新科技 同场新设360kW快速充电站

汽车
更新时间：10:02 2026-07-13 HKT
发布时间：10:02 2026-07-13 HKT

小鹏汽车(XPENG)刚于7月10日(五)在香港启德AIRSIDE，开设了全新楼高2层的科技体验中心，是首间采用了内地最新SI 3.0体验标准的展厅，地面大厅展示品牌一系列最新车款，2楼则是XPENG Tech Centre科技展示中心，常设各项最新电动车硬件与品牌自家研发的晶片(芯片)技术实物展示，让车迷可以沉浸式感受品牌的历史与特色。这是品牌继湾仔合和中心、元朗Yoho MIX之后的第三个、也是全港最大的陈列室据点。   文：DP   图：XPENG HK

小鹏汽车XPENG启德体验店开幕│内地新车P7 Ultra、GX、L03公开首展

 小鹏汽车(XPENG)全新位于启德AIRSIDE专店楼高2层，成为中国内地以外首家采用SI 3.0 体验标准的陈列室，亦是中国内地以外第一个科技展示中心(位于2楼)，展示自家图灵晶片、电驱平台、小P智能助手AI系统及机械人等，地下则展示品牌一系列新车。
    当晚开幕主礼嘉宾包括小鹏汽车副董事长兼总裁顾宏地博士、小鹏汽车香港及澳门区域总经理谭志聪、森那美汽车香港及澳门董事总经理黄国斌、森那美鹏悦汽车总经理陆兆祥等。顾宏地博士表示，全新AIRSIDE体验店可让车迷亲身感受品牌对于未来出行方案的思考，亦能更深入了解品牌对于Physical AI科技的探索。品牌为隆重其事，特别带来3款内地最新车型公开展出，包括P7 Ultra电动跑房车、GX旗舰级新能源SUV，以及刚于北京车展发表的L03运动型SUV。
    森那美鹏悦汽车总经理陆兆祥强调，这是品牌继湾仔合和中心、元朗Yoho MIX之后的第三个、也是全港最大的陈列室据点。品牌同时与森那美旗下KINETA合作，在AIRSIDE停车场建构首个XPENG x KINETA快速充电站(CCS2，四个车位)，功率高达360kW。

  • 小鹏汽车XPENG启德体验店
  • 地址：九龙启德AIRSIDE地下露天广场G015号及1楼121号舖
  • 时间：10am至8pm (六、日及假期10am至7pm)
  • 查询：3913 8238
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