电动单车成香港道路新常态 超载/横冲直撞/逆线行驶/冲灯频生 政府规管何去何从？

立法规管电动单车 刻不容缓（Samuel）

可移动电动工具的问题存在已久，无论是日常开车的，被外卖仔开电动单车撞及倒后镜；作为行人，经常被这类横冲直撞的电动单车撞倒；而在不同地区，更见熟识的文化出现，一辆电动单车坐满了一家大细，三、四个人坐在电动单车上，在马路上逆线行驶，冲灯或不遵守交通标志指示而行，这些情况已经成为了香港道路的新常态了。

电动单车意外夺命 政府如何规管再惹关注

一辆电动单车坐满了一家大细，三、四个人坐在电动单车上，在马路上逆线行驶，冲灯或不遵守交通标志指示而行，这些情况已经成为了香港道路的新常态了。

以现时香港情况而言，这一类车已「落地生根」，若立例禁止使用的话，只会增加执法与社会的对立面。最好的方法又是甚么？

早前有人怀疑踏电动单车期间发生意外，堕进一呎高台下而丧命，事件再次引发坊间讨论，到底这一类车的出现，当局是否应该要立例禁止？

车友聚会间，大家都力数这一类恶行。早前有人怀疑踏电动单车期间发生意外，堕进一呎高台下而丧命，事件再次引发坊间讨论，到底这一类车的出现，当局是否应该要立例禁止？发牌规管？车友普遍认为，以现时香港情况而言，这一类车已「落地生根」，若立例禁止使用的话，只会增加执法与社会的对立面。最好的方法又是甚么？立例规管应该是最好了吧！当每辆按法例发牌的电动车违例时，投诉者、驾驶者或执法人员，起码可以按照该车的号码寻持登记人，然后提出检控，总好过现在的情况，特别是某类人士在马路或行人路上，开著电动单车送外卖，完全罔顾行人的安危，若果你向这类人指骂，对方更会还以不文手势，更甚者会「吹鸡」，十数位外卖人士围住你，大家会觉得怎样？

问题存在已久，而情况更预期变得严重，当局是否需正视？当局是否视而不见？从不同角度看，减少使用汽车而用单车可更环保，亦符合节能减排方向。及早立例规管，可减少不必要的争拗或伤亡事件发生，及早察觉定后知后觉好？小学生都懂得拣吧！