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全新零跑Leapmotor B05电动车本地试驾｜后驱纯电揭背Hatchback兼具实用性与驾驶乐趣 早鸟优惠价$239,900限量30部

汽车
更新时间：00:05 2026-07-08 HKT
发布时间：00:05 2026-07-08 HKT

在六月中举行的2026香港国际汽车及供应链博览会上，零跑汽车（Leapmotor）展出了多款新车，当中最受注目是标榜Fun to Drive、满载纯粹驾驶乐趣的B05。单马达后驱电动揭背车搭载67.1kWh锂电，马力160kW（约218ps），扭力240Nm，0-100km/h加速7.5秒，WLTP续航力482km，早鸟优惠价$239,900（原价$249,900），限量30部，现时订购8月交付。文、图：sammy

全新零跑Leapmotor B05电动车本地试驾：跃动型态瞄准年轻族 玛莎拉蒂助调校底盘

全新B05是国产零跑汽车继T03、C10、B10后，第四款在港推出的纯电动车。运动型揭背Hatchback跟同属B系列的B10紧凑型SUV一样，沿用LEAP 3.5平台打造，底盘同样经由玛莎拉蒂团队协助调校，实现前后50:50完美重量分配。不管快速公路驰骋或疾走连绵弯道，都能确保车身动态高度平稳，转向操控灵活俐落，赋予驾驶者十足信心。

五门五座位纯电B05全长4,430mm、阔1,880mm、高1,520mm，体型较B10短小低矮，2,735mm车厢轴距则维持，反映揭背车拥有宽敞充裕驾乘空间。简约流线化造型焕发年轻活力动感气息，而美学融合空气力学设计，包括封闭式车头面谱与下方的主动式调节气流格栅、无边框车门、前后扰流器连高置尾翼，风阻只0.26Cd。三段式LED头灯与贯穿式LED尾灯，以及19吋铝合金轮圈是标准设备，车身备有黑、银、灰、黄、蓝五色选择。

全新零跑Leapmotor B05电动车本地试驾：时尚舒适大空间 设备丰富一应俱全

除了前后四门加设扶手，配备双杯架的中央马鞍延伸连接至控制台冷气风口外，B05内装与B10近乎一致，格调时尚优雅致而迎合年轻一族，内饰还有深、浅两种配搭。车厢座椅以环保皮革包裹，电控前座具备电暖功能，头顶空间稍逊B10，全平地台后座一样阔大舒适，日光从全景式天窗直透入内，乘坐感惬意开扬。

纯电揭背车设备丰富，标配多功能皮軚环、8.8吋LCD仪表板和14.6吋触控中央屏幕、资讯娱乐系统支援Apple CarPlay、恒温冷气连后排送风、Auto Hold电子手掣、转色气氛灯、原厂12扬声器音响、前后各2组USB充电、手机无线充电、12V电插座、360泊车镜头、全车保护气袋及ADAS高级驾驶辅助系统等，并取得ENCAP撞击测试5星评级。行李箱容量295升，放平后座椅可扩大到1,205升。除了NFC卡片钥匙，还可透过专属手机App控制车门上或解锁，预先开启冷气和掌握充电状态。另随车奉送原厂前座柔软头枕和腰托，顾客也可额外选配磁吸手机架和悬浮桌板，详请可向代理查询。

全新零跑Leapmotor B05电动车本地试驾：50:50黄金车重比例 纯粹畅快驾控体验

B05的动力规格与B10如出一辙，但车重1,837kg相对轻巧，因此WLTP续航力可提升至482km，比B10多行48km更实用。新车支援DC 174kW直流快充，17分钟可补充30%至80%电量。驾驶及转向模式提供标准、舒适和运动三种选择，动能回收划分弱、中、强三级。

电后驱揭背车的饱满结实动力跟B10不相伯仲，纵使冲刺感未至拳拳到肉，受惠较轻负磅，推进节奏格外明快急劲。新车另一焦点是出色操控表现，低重心连系50:50黄金车重比例，左右转向强攻弯道，反应倍觉敏锐和稳扎，发挥形同手起刀落般清脆。配合蠢蠢欲动尾部动态，更富满足快感。兼顾行车舒适度，前麦花臣与后多连杆悬挂设定偏软，削弱了强韧性与支撑力。同样地，原装国产轮胎抓地力平平，升级应有更佳发挥。然而，论好玩开心程度，同厂T03始终是天花板首选。

  • Leapmotor B05规格
  • 传动：67.1kWh磷酸铁锂电 + 后置驱动马达
  • 马力/扭力：160kW / 240Nm
  • 0至100km/h：7.5秒
  • 续航力：482km(WLTP)
  • 尺码：4,430 x 1,880 x 1,520mm
  • 早鸟价：$239,900(原价$249,900，限量30部)
  • 查询：2663 9933

 

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