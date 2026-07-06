棍波限量版法拉利Ferrari 12Cilindri Manuale超跑登场│崭新线控虚拟6速棍波 全球限量1,499辆 车价59万欧元起

法拉利(Ferrari)刚于7月4日(六) 全球发表Ferrari 12Cilindri Manuale限量特别版，搭载全新自家研发线控虚拟6速棍波系 统，虽然车厢配有传统闸式手排波棍和离合器踏板，不过系统建构在 12Cilindri原有的8速DCT双离合半自动波箱和6.5公升V12自然吸气引擎之上，车子可随时由棍波切换至自动波格式， 据讲棍波驾驶体感和反馈感跟传统棍波车没分别， 同样会产生顿挫感甚至死火，非常有趣。12Cilindri Manuale属于Tailor Made限量特制车型，配有一系列专属包装配置，全球限量1, 499辆，欧洲定价59万欧元起，相比普通版12Cilindr i(40万欧元起)贵约50%！香港售价、 配额及发售日期未公布。 文：DP 图：Ferrari

法拉利Ferrari 12Cilindri Manuale棍波限量版超跑登场│纯电子线控系统 营造传统棍波机械真实感

法拉利12Cilindri Manuale焦点是全套自家研发全新Manuale线控棍波系 统，可完整保留12Cilindri原有6.5公升V12自然吸气引擎及8速DCT双离合波箱组合的同时，可 为驾驶者带来纯种6速棍波操作真实感受，而且可随时切换至自动波驾驶模式。其实这种虚拟棍波系统早前已在瑞典Koenigsegg CC850极级超跑里实现，今次法拉利理念完全相同，只是格式和设计示不相同。法拉利对上推出的棍波车型，已是2012年599GTB右軚6速棍波版(当时由一位香港客户订制)及同年宣布最后一批棍波版California。

Manuale线控系统利用最新线控电子技术，重新塑造出传统棍波实体换挡体感，同时确保转波的精准度、 稳定性与操作方便性，工程团队把棍波、离合器与油门的操作机械运动物理实感，转化为电子信号，能够在同步、 啮合与分离三个阶段，覆制出传统棍波法拉利的独有机械特性，包括转波闸卡嗒声与重量负载变化反馈感。如未踩下离合器，系统不容许转波；如离合器或油门操作不合拍，系统会产生相应的顿挫感甚至起步死火；反观熟练驾驶棍波人士，系统则可完美顺畅地转波及拖波反应。整套棍波及离合器机械模组，采用紧凑结构实心铝材制成，总重量不足3.5kg。

法拉利Ferrari 12Cilindri Manuale棍波限量版超跑登场│Tailor Made部门特制 全球1,499辆

法拉利12Cilindri Manuale车身提供25种颜色选择，当中包括图中所见Rosso Rubino首发专色，车侧面配上浮凸压印的跃马徽标，还有激光蚀刻Manuale车型标记及专属锻造轮圈，车厢个性化定制方案包括专 属真皮与Alcantara内饰。至于最抢镜当然是经典波棍闸，白色与琥珀色背光波杆头主体由实心阳极氧化铝加工而成， 内部配有一块装有12颗LED灯的印刷电路板。

12Cilindri Manuale机械规格、输出及性能数字跟普通版12Cilindr i相同，不过它是一款由法拉利Tailor Made部门建造的特别版，配上专用混波模组及一系列内外独特包装配饰，而且全球限量1,499辆，所以车价相比普通版12Cilindr i(40万欧元起)贵约50%，欧洲市场定价公布为59万欧元起。