法拉利Ferrari Luce电动车中国售价全球最平？│上海亚洲首展 内地车价398.8万人民币起 首批88辆火速售罄

法拉利(Ferrari)刚于上周六(6月27日)，在上海发表全新Ferrari Luce电动车，成为全亚洲首展的地方，厂方同步公布了新车在内地的定价为398.8万人民币起，相比欧洲定价(55万欧罗起)便宜约7%，中国有可能成为Luce全球定价最便宜的市场。据知新车8月会在香港及台湾发表，两地售价未定，预计香港连首次登记税可能超过500万港元起。 文：DP 图：Ferrari China

法拉利Ferrari Luce电动车上海首展│内地售价比Purosangue便宜100万人民币

法拉利刚于6月27日(六)，在上海当代艺术博物馆(PSA)替全新Ferrari Luce举行亚洲首发大型活动，新车上月在意大利罗马作全球首发之后，引起市场广泛讨论，Luce是由苹果前首席设计师Jony Ive及工业设计大师Marc Newson创立的LoveFrom公司负责外形及车厢设计，不少车迷都未能接受到它的超前衞玻璃座舱巨大车身形态，不过无论如何，销情代表一切，法拉利早前表示Luce首年全球配额早被认购一空，交付期已排至2028年。

今次厂方在上海发布会宣布了内地售价为398.8万人民币起，足足比同厂Purosangue便宜100万人民币。据内地媒体报道指，中国首88辆Luce配额在三天内被认购一空，反映车子依然备受品牌拥趸追捧。法拉利强调，Luce是一款截然不同的车型，以「不同的法拉利，献给不同的你，满足不同的场景需求」为理念。

法拉利Ferrari Luce电动车上海首展│4门5座划时代车型 4马达4驱马力1,050ps

Luce(意大利语「光芒」的意思)是由前苹果iPhone设计师Jony Ive及著名工业设计师Marc Newson创立的LoveFrom公司负责外形及内厢设计，车身上半部份是一个全玻璃座舱，配合悬浮式车头扰流部份，体积颇为巨型，长5,026mm、阔1,999mm、高1,544mm，轴距2,961mm，前后车门跟Purosangue一样采用对开设计，还有前23吋、后24吋轮圈。车厢应用大量实体按键，軚盘、拨片、冷气风口及按掣均采用循环再造铝合金CNC切削而成。仪表板应用了双层OLED屏幕，带来立体景深显示效果。

Ferrari Luce采用自家研发全新800V电动车平台，拥有逾60项专利技术，底盘采用75%循环再造铝合金制作，前后重量分布47:53，车重约2,260kg。车子搭载122kWh锂电及4个永磁同步马达驱动各车轮，综合马力1,050ps，扭力11,500Nm，0至100km/h加速2.5秒，极速310km/h，WLTP续航力约530km，最高支援DC 350kW快速充电。据知新车8月会在香港及台湾发表，两地售价未定，预计香港连首次登记税可能超过500万港元起。