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全新宝马BMW X5豪华四驱SUV美国全球首发│第五代G65车型今年底开售 包含纯电/汽油/柴油/混能/插混版本

汽车
更新时间：17:04 2026-07-02 HKT
发布时间：17:04 2026-07-02 HKT

全新第五代宝马BMW X5刚于本周二(6月30日)全球发表，厂方特别选在美国南卡罗莱纳州Spartanburg生产线，举行大型新车发布会。新X5建基于上代CLAR底盘，不过经过大幅改良，可同时提供纯电、汽油或柴油Mild-Hybrid轻混能、PHEV插电混能及Hydrogen氢能燃料电池等不同驱动组合供选择，最快今年底起开售。宝马表示投资了15亿美元更新这个建立于1992年的X系列四驱车生产厂房，新一代X5(G65型)五个不同车型包括史上首款纯电版iX5，也会在这个「Home of X」基地制造。    文：DP   图：BMW

全新第五代宝马BMW X5美国发表│全线包括纯电iX5于南卡罗莱纳州生产

全新第五代BMW X5(G65)虽然引用了同厂「Neue Klasse」新世代车型如iX3及i3的前衞划时代内外设计特色，不过底盘其实沿自上代G05车系的CLAR(The Cluster Architecture)结构，但经过大幅度更新改良，除了可容纳3公升直六缸汽油及柴油Turbo引擎连48V Mild-Hybird传动系统，还可搭载第六代BMW eDrive纯电800V双马达四驱组合。首先登场包括汽油X5 40xDrive、柴油X5 40d xDrive、插电混能X5 50e xDrive及X5 M60e xDrive，以及车系史上首款纯电动版本iX5 60 xDrive。
    最令人关注当然是纯电版本iX5 60 xDrive，配备141kWh锂电池及前后马达四驱，输出578ps马力及805Nm扭力，0至100km/h加速4.6秒，WLTP续航力845km，可支援DC 350kW快速充电，车重2,825kg。

全新第五代宝马BMW X5美国发表│移植Neue Klasse新世代车型特色 数码化座舱新体验

全新BMW X5植入了几乎所有宝马「Neue Klasse」新世代车型如iX3及i3的设计元素，包括发光窄身肾形鬼面罩，最特别是LED日行灯可选择X字显示，车厢除了数码表板、中控触屏及可选配的副驾屏幕之外，还有BMW Panoramic iDrive环绕式数码显示屏，配合最新第十代BMW OS X作业系统。受惠3,035mm超长轴距及玻璃顶，室内空间比上代阔落许多，座椅同样用上天然纯素皮革包装。值得留意是车门好像没有任何把手，设计师巧妙地把翼片式实体开门掣设于玻璃框边位置。
    新X5体积比上代进一步扩展，尺码为4,994 x 2,000 x 1,748mm，为确保宝马一向讲求的操控平衡性，所有型号前后重量分布保持50:50，部份型号标配或可选配电子避震或空气悬挂系统。宝马表示全新X5将于今年第四季在欧洲上市，首先供应是汽油及柴油Mild-Hybrid混能版，纯电iX5最快明年初开售，相同香港也会同步引入。

  • BMW iX5 60 xDrive纯电版规格
  • 传动：141kWh锂电+双马达，四驱
  • 马力/扭力：578ps/805Nm
  • 0至100km/h：4.6秒
  • WLTP续航力：845km
  • 尺码：4,994 x 2,000 x 1,748mm
  • 售价：待定
  • 查询：3129 9000
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