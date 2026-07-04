表位被违法占用长期惹争拗 港府推咪表监察计划有无用？

咪表监察计划 提升管理助减违例？ （Samuel）

泊车咪表位这个话题，任何时候谈论都是热话！车友聚会间，谈论到当局在四个地点试行咪表装镜头监察，收集数据监察咪表的用途，同时亦强调现阶段纯属收集数据，不会拍摄车牌或人像等。

占用表位不付费 如何才是最有效根治方法？

泊车咪表位这个话题，任何时候谈论都是热话

咪表监察计划 提升管理助减违例？

其实可以全面利用现时的科技，就如易通行般读取车牌，当有车泊进车位后合理时间都没有付款入表的话，可向该车户口扣钱，如果是长期停泊超过24小时的话，更可以直接发告票。全面提升咪表使用管理，才是杜绝违法使用咪表位的长远方办法！

车友聚会期间，就有不少日常使用咪表位车友持不同意见。对于所有人而言，部分咪表位经常有雪糕筒放置，是那个行业那些人做的？大家心中都有不同答案吧！这些霸位行为，对于任何想泊位的人士而言，都是受害者！而对于开的士的车友而言，日常想找个位泊30分钟，走入茶餐厅吃个快饭，但却因为这些霸位不入表的情况而找不同表位。另一边厢，开私家车的车友称，除了霸位行为之外，同时亦见到的士司机泊在表位内食饭，但却没有入表，试过报警后有警察到来，司机才施施然入表，一副「你吹得我胀咩」的模样！

其实咪表位的争拗，在任何年代、任何行业都会出现，要解决这些问题，首要当然是司机或车主的态度，说到底就是用者付款，当你使用泊车位时就要付款入表，长期占用的亦应该受到惩处。所以今次当局推出这个咪表监察计划，坊间见到的只是短暂及覆盖层面有限。不少人都认为，要根治这一类泊位违法行为，其实可以全面利用现时的科技，就如易通行般读取车牌，当有车泊进车位后合理时间都没有付款入表的话，可向该车户口扣钱，如果是长期停泊超过24小时的话，更可以直接发告票。全面提升咪表使用管理，才是杜绝违法使用咪表位的长远方办法！