随着国际能源价格持续波动，香港汽车燃油零售牌价近年一直高企，对于本地车主而言，养车成本中最大开销莫过于日常入油。然而，单看各油站挂出的官方「牌价」，往往会被高昂数字吓退。事实上，消委会已推出油价优惠资讯平台，大家只要善用各油公司的油卡折扣、特定日子免费升级，以及各大银行信用卡的叠加玩法，每升汽油实际能扣减超过$10！今天起《驾驶舱》利用AI帮各位车主分析每周全港入油着数最新情报！(注：所有价格及优惠只供参考，以油站即时最新公布为准)

《驾驶舱AI贴士》对抗高油价！AI分析本周全港入油着数最新情报！5大油卡折扣比拼、地区油站隐藏优惠一文看清

《驾驶舱AI贴士》为广大车主追踪2026年7月上旬全港最新汽油价格，并公开各区「神级优惠油站」，助你精明出车，悭尽每滴油！

【最新官方基准牌价】

目前香港各大油公司的统一官方零售牌价：

普通无铅汽油：$31.84/升

特级无铅汽油（超级/V-Power）：$33.64/升

1. 5大油公司：常规油卡折后价大比拼

不论你在哪一区，只要申请各大油公司的基础会员卡（俗称油卡），如Smiles卡、Shell GO+、X Card等，即可享有即时折扣。以下为大家整理截至 7月2日 最新基本油卡折后价及最划算的特定日子玩法：

油公司 普通无铅折后价 （基本折扣） 特级无铅折后价 （基本折扣） 2026年7月最新特定日子、优惠 中国石油（PetroChina） $24.84 （减$7） $22.42 （减$11.2） 最平低至$20.64/升！ 逢周一、二、四特级直减$11.0；周三「折扣升级日」特级直减$12.0；周五至日特级直减$11.2兼享免费升级（即用普通油价入特级油）。 埃索 （Esso） $22.84 （减$9） $23.64 （减$10） 逢周二、五特级（Supreme+）直减$10/升，普通（Extra）直减$9/升；逢周四特设「免费升级」，可以用 Extra的价钱注入Supreme+特级汽油。 中石化（Sinopec） $25.84 （减$6） $23.86 （减$9.78） 凭X Card享基本扣减。逢周二、五特级汽油享有高额折扣。 蚬壳 （Shell） $24.84 （减$7） $26.64 （减$7） 凭Shell GO+会员扣减。逢周三于指定油站享V-Power Racing免费升级；周二、五配合Citi信用卡签账，每升可额外再多减$1。 加德士 （Caltex） $30.94（减$0.9） $32.74 （减$0.9） 凭加FUN咭享基本扣减。此油公司极度依赖叠加实体/电子油券（配合信用卡通常每升可扣减$4至$7）。

备注：以上表格内的折后价为 2026年7月2日 当天官方渠道公布之会员基础扣减。

2. 地区限定！各区特定油站「隐藏版」推广

除了上述全港通用的油卡折扣及特定日子，油公司为了在个别地区争夺客源，往往会在指定油站推出独立推广。如果车主今日刚好路过或居住在以下地区，绝对不能错过以下「入油圣地」：

【九龙东精选】中国石油—观塘油站

限定优惠：免费升级！

在特定日子，车主只需支付普通无铅汽油的折后价格，即可升级超级无铅汽油，不妨多架留意。

【港岛东精选】中石化—柴湾油站

限定优惠：全日超额直减！

此油站不适用全港常规X Card标准积分及扣减规则，而是现场设有独立的特选全日优惠（00:00-23:59），每升直接扣减高 达$9.18至$9.54！这让柴湾站成为港岛东车主公认隐藏版入油圣地。

【新界东/西贡精选】Shell —清水湾道油站

限定优惠：平油价钱注入特别油！

前往西贡及清水湾郊游的车主注意，清水湾道Shell油站经常会在特定日子如周三升级日，以普通无铅汽油价钱，直接升级 顶级汽油。

3. 精明司机教路：极致悭钱入油3大心法

想要将养车成本减到最低，单靠一张油卡或顺路去特定油站还不够。精明司机建议车主应配合以下3大策略，将优惠发挥到极致：

「油卡+信用卡」叠加

绝不要单纯使用现金或普通信用卡付款。善用如Esso联名卡及指定信用卡在特定日子签账，赚取额外现金回馈或飞行里数：

东亚银行BEA GOAL信用卡：本地油站交易享高达6.4%现金回赠（每月最多可享$200）。

大新MyAuto车主信用卡：入油及充电享3.2%现金回赠，常开车的朋友连「易通行」隧道费也有8%回赠。

Citi信用卡：逢星期二、五到Shel 入油，Shell GO+会员凭Citi信用卡可享额外每升多$1折扣（合共至少减$8/升）。

汇丰EveryMile信用卡：指定油站签账每消费$2即可赚取1里数，最适合喜爱旅游储里数的车主。

认清「免费升级日」

很多油公司在全港或特定油站会有汽油免费升级，请养成看准日子才入特级油的习惯。例如星期三去Shell、星期四去Esso、或星期五至日去中国石油，利用这3家油公司的「免费升级」，直接用普通无铅汽油价格享用特级超级汽油。

下载「油价资讯通」App

价格与优惠瞬息万变，消费者委员会开发的「油价资讯通」App，能实时对比当刻全港各油公司的折扣与信用卡最新动态，出车前花1分钟查看，随时能为你省下几十元。

编按：本文所载之油价及折扣资料基于 2026年7月2日 消委会及各大油公司公开资讯整理。各油公司及特定油站保留随时更改或终止有关优惠之最终决定权。建议驾驶人士入油前向油站职员查询最新详情。

图片：中国石油、Esso、东亚银行、消委会、Google Maps