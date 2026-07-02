全新节能轮胎Michelin Pilot Sport 5 Energy香港首试│兼容高抓力、长续航力及静音特点 电车或油车皆适用

一向以来，讲求节能的轮胎总要牺牲抓地性能，不过最新抵港的Michelin Pilot Sport 5 Energy，融入同厂Pilot Sport 5(PS 5)高性能车胎科技，同时拥有低滚动阻力和宁静特点，换来更长续航力和低油耗效果。有关今次试胎现场实况，可到《驾驶舱》频道收看影片，连结：https://youtu.be/NoGuQvRXigs 。

文、图：彭志扬

全新Michelin Pilot Sport 5 Energy节能轮胎香港首试│双胎面新技术 滚动阻力较PS5低20%

全新Michelin Pilot Sport 5 Energy节能车胎适用于电动车、混能车或汽油车，替代了以往Pilot Sport EV市场位置。它引用同厂Pilot Sport 5（PS5）的高性能车胎特色，同时植入双胎面新技术，两边胎肩位置采用低生热胶料，加强节能效果；正中间则用上高抓力胶料，提升操控贴路效果。厂方指如配在同一辆电动车比较，使用PS5 E车胎的续航力可比PS5增加38km；燃油车则每一缸油可跑多18km，车胎整体滚动阻力较Pilot Sport 5低20%。为了彻底体验这款新胎，今次特别找来香港热卖的Tesla Model 3 RWD进行测试，我们先用原装OEM轮胎由湾仔会展出发驶往石澳泳滩停车场，当中包括市区街道、东区走廊公路及石澳道窄弯等不同路况。有关今次试胎现场实况，可到《驾驶舱》频道收看影片，连结：https://youtu.be/NoGuQvRXigs 。

全新Michelin Pilot Sport 5 Energy节能轮胎香港首试│

首先发现PS5 E车胎在市区50km/h或以下速度行车，车厢确实比原装胎宁静。驶上路面粗糙及接驳位不平坦的东区走廊，胎噪较为明显，不过声调频率比原装车胎低沉，耳仔听来舒服一点。PS5 E车胎内壁中央加设了海绵，更有效吸收噪音及震动。驾驶感方面，受惠更刚硬的胎壁结构，在石澳道攻弯可感受到胎壁有更充足支撑力，车子好像换了更优质的避震器一样，抓地力体感相比原装胎高出约20%，少了摇动不安之余，拐弯信心和安全感提升。即使催逼它至发出响胎声，直至到达循迹极限，仍有充足时间给你准备，不会一下子跣胎全盘失去抓力，是高性能胎应有表现。

我们发现相同路程PS5 E车胎相比原装胎悭了0.1kWh度电，不过似乎未能作准，始终车速、路况或温度等存在变数。无论如何，这款PS5 E新胎很明显相比Model 3 RWD原装车胎高出一班，代理指新胎售价跟PS5相同，如以235/45R18尺码为例，每个售价不到2千元。有关今次试胎现场实况，可到《驾驶舱》频道收看影片，连结：https://youtu.be/NoGuQvRXigs