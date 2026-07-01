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平治Mercedes-Benz 140周年主题展香港举行｜古今经典车型聚首一堂 全新S-Class旗舰房车同场首展

汽车
更新时间：00:26 2026-07-01 HKT
发布时间：00:26 2026-07-01 HKT

志庆品牌140周年及新款S-Class旗舰豪华房车抵港，平治（Mercedes-Benz）昨午(6月30日)在港岛品牌中心举行「140周年创新盛典暨全新S-Class发布会」。同时，由7月1日至8月25日，港九平治品牌中心将同步举行「140周年创新展览」，透过轮流展示经典车型，向公众呈现平治历久弥新的创新精神与豪华传承。文、图：sammy

平治Mercedes-Benz举行Welcome home主题盛典：沉浸式空间探索演进里程  三款经典车同场展出

盛大庆祝活动以「Welcome home」为主题，平治将柴湾港岛品牌中心打造成家居，内里涵盖「设计、舒适、科技与安全」四大核心概念，全面展示平治从1886年推出世界首部汽车至今，过去140年的深耕演进历程，让人感受品牌在设计、工程与创新科技的深厚底蕴。场内设有多个主题体验区，包括经典车展示、钢琴演奏、Cantopop表演，以及以香港1980年代为灵感的拍照空间，重现昔日情怀。至于活动上展出的三款经典车，分别是1886年Benz Patent-Motorwagen、1959年300d（W189）和开篷跑车190 SL（W121）。当然，少不了的主角还有新款S-Class。

平治Mercedes-Benz举行Welcome home主题盛典：旗舰新S-Class全方位升级  三型号六版本多元化选择

平治香港行政总裁Andreas Buchenthal强调，今天不仅是庆祝品牌的重要里程碑，更迎来S-Class旗舰新作。他续说：「全新S-Class凝聚品牌精髓，以开创精神、卓越工程与精湛工艺，重新定义豪华驾乘体验，并为每段旅程带来无可比拟的『Welcome home』归属感。」旗舰豪华房车由外到内作出大规模升级，岂止预载MB.OS超级运算平台、MB.Drive驾驶及泊车辅助系统、新世代MBUX Superscreen与MBUX，还有最强安全防护、包括PHEV的多元化革新动力和标配AIRMATIC气压悬挂。

港版新S-Class有S450 4MATIC、S500 4MATIC和插电混能S450 e三款型号，每款各备AMG Line选择。香港主销是长阵版，三型号六版本售价介乎$1,815,000起至2,115,000起。现场展出是S500 4MATIC，售价$1,980,000起。四驱S500 4MATIC搭载代号M 256 Evo的3公升直六Turbo引擎及九速9G-TRONIC自动波箱，兼具48V轻混能系统辅助，马力与扭力输出高达449hp和600Nm，电马达可额外提供23hp和205Nm，0-100km/h加速4.5秒，耗油量低至8.3L/100km。

  • S500 4MATIC规格
  • 引擎：3公升直六Turbo + 48V轻混能系统
  • 马力 / 扭力：449hp / 600Nm(可短暂Overboost至640Nm)
  • 传动：九速9G-Tronic半自动波箱、四驱
  • 0-100km/h：4.5秒
  • 耗油量：9.1-8.3L/100km（WLTP）
  • 尺码：5,304 x 1,921 x 1,503mm
  • 售价：$1,980,000起
  • 查询：2504 6140
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