新款平治Mercedes-Benz V300豪华车登场｜旗舰MPV里外设计全面升级 一门三杰售价$930,000起

平治（Mercedes-Benz）新车接二连三到港，这次轮到新款V-Class豪华MPV。港版主打是搭载2公升直四Turbo引擎与9G-TRONIC九速自动波箱的后驱V300型号，选择包括Avantgrade Extra Long、AMG Long、Exclusive Long三个版本，售价分别是$930,000起、$1,098,000起和$1,110,000起。文、图：sammy

新款平治Mercedes-Benz V300豪华MPV登场：顶版首配发光面罩与直立星徽 新增4种车身颜色选择

提升豪华氛围与驾乘舒适度是新款V-Class两大变革重点。三个版本的鬼面罩与头泵把设计有所不同，以平治港岛品牌中心展示的Exclusive Long顶级版为例，面罩框边导入了一体式LED光带，引擎盖上也首配直立式平治星徽，借此提高辨识度与彰显尊贵气派。车尾同步作出润饰，LED尾灯以熏黑新式样示人，中央镀铬饰条上方增设「Mercedes-Benz」字样，观感焕然一新。车系标配MULTIBEAM LED智能头灯、双电趟门、AGILITY CONTROL运动悬挂、尾门后窗可独立开启，而Exclusive Long是采用19吋多幅式轻合金轮圈。此外，车系新增4种车身颜色，包括high-tech silver metallic、kalahari gold metallic、alpine grey及vintage blue，联同现有配色合共12种选择。

新款平治Mercedes-Benz V300豪华MPV登场：全新智能数码科技感座舱 划一搭载2公升直四Turbo引擎马力231hp

车厢亮点是升级至双12.3吋数码仪表板和触控中央显示屏组成的一体化寛屏幕，新车预载了最新MBUX多媒体系统，并可透过显示屏、仪表板、中控台触控手写板或优化智能语音助理「Hey Mercedes」进行操作。标准化设备还有电控电暖前座椅、新款多功能軚环、THERMOTRONIC自动恒温冷气连新造型冷气风口、手机无线充电、64色气氛灯、360度3D影像镜头及主动泊车辅助系统。新款V-Class全面提升行车安全，车系内置多项先进驾驶辅助系统，包括ATTENTION ASSIST专注力辅助、附雨量感应器的Headlamp Assist、DISTRONIC主动式车距辅助、具侦测横向来车功能的主动煞车辅助、盲点辅助、主动式车道保持辅助及智能限速辅助。顶级Exclusive Long拥有更高级配置，包括EASY-PACK电动尾门和电动双天窗、Burmester环回音响系统，而座椅及軚环均由Nappa真皮包裹，其中中排是两张附设冷暖通风与记忆功能的半电动豪华独立大班椅，连同地台脚垫和前座椅背折合式桌面，方便用餐或公务。

动力方面，全线车系划一配备2公升直四Turbo引擎，拥有231hp马力和370Nm扭力，搭载9G-TRONIC九速自动波箱，0-100km/h加速可于9.4秒完成，耗油量介乎9.3至11.3L/100km，而最小回旋半径为5.9M。另外，除了7座位版，车系还提供8座位版选择。