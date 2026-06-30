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Shell研发概念电动车Triple 10 Challenge挑战车厂？电池直接浸泡泠却10分钟快充80%

汽车
更新时间：12:00 2026-06-30 HKT
发布时间：12:00 2026-06-30 HKT

全球能源企业Shell最近发布一款概念电动车Triple 10 Challenge，让不少车迷感到意外，这台原型车不是为了进军汽车制造业，而是作为平台展示全新电池冷却技术——电池直接浸泡在特制冷却液，非透过传统冷却管道散热，除了大幅简化电池整体结构，同时将充电时间缩短至10分钟。

Shell研发概念电动车Triple 10 Challenge挑战车厂？电池直接浸泡泠却10分钟快充80%

颠覆传统冷却概念

传统电动车普遍采用间接冷却系统，通常是让水及乙二醇（水冷液）的混合物在电池组旁边的管道中流动。如果这些液体发生泄漏并接触到高压部件，就会导致短路，甚至起火。

Triple 10 Challenge的概念彻底颠覆这种做法，把电池做成体积更小的电池模组，完全浸泡在特制的介电液（Dielectric fluid）中，这是一种不导电的特制冷导热液体，由于液体与电池直接接触，散热速度大幅提升，有效防止电池在快充时因过热而限制功率。

3个10的设计理念

Shell表明Triple 10 Challenge 不会量产上市，纯粹是技术展示车，所谓「3个10」，指的是这台车在设计时锁定的3个目标：

  • 1. 充电时间缩短至10分钟以内
  • 2. 平均耗电量控制在10kWh/100公里
  • 3. 全车生产与使用周期的碳排放控制在10吨CO₂

事实上，工程团队利用崭新的直接浸泡冷却（Direct Immersion Cooling），成功以175kW快充把电池从10%充到80%，过程只需9分54秒。

Shell的如意盘算

Shell为甚么会研发一台不量产的概念车？答案是想推销冷却液，一种由天然气提炼而成的特制液体，希望透过概念车展示技术的可行性及应用潜力，在电动车时代开拓全新收入来源。

 

文：B1807

图：Shell

 

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