Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

司机深夜违泊为方便 为悭月租停车场费随时累人影响深远

汽车
更新时间：12:30 2026-06-27 HKT
发布时间：12:30 2026-06-27 HKT

深夜违泊 方便自己最重要？（Samuel）

违泊对于车主、司机和执法人员而言，各自站在不同位置，立场当然不一样。对于大家而言，开车出外吃饭，最好当然是车泊餐厅外，不用付泊车费饭后走人，若被抄牌罚$400，当然不开心。

夜间违泊阻巴士更阻消防车 因1原因仲有人撑？

深夜违泊 方便自己最重要？
深夜违泊 方便自己最重要？
各行各业的司机，对违泊有不同的观点。其中巴士司机车友称，开夜间N车时驶经多条屋苑道路，单线来回行车，但两旁却泊满了不同的车辆，巴士需要越线而行，有时对头车不让，车友称只好停车等候对头车龙消化后，才继续前行
各行各业的司机，对违泊有不同的观点。其中巴士司机车友称，开夜间N车时驶经多条屋苑道路，单线来回行车，但两旁却泊满了不同的车辆，巴士需要越线而行，有时对头车不让，车友称只好停车等候对头车龙消化后，才继续前行
另一位车友负责驾驶消防车，当深夜时份接到求助，开到各大屋苑的道路时被违泊车阻碍，已经是当更的日常了。
另一位车友负责驾驶消防车，当深夜时份接到求助，开到各大屋苑的道路时被违泊车阻碍，已经是当更的日常了。

车友聚会间，来自各行各业的司机，对违泊有不同的观点。其中巴士司机车友称，开夜间N车时驶经多条屋苑道路，单线来回行车，但两旁却泊满了不同的车辆，巴士需要越线而行，有时对头车不让，车友称只好停车等候对头车龙消化后，才继续前行；另一位车友负责驾驶消防车，当深夜时份接到求助，开到各大屋苑的道路时被违泊车阻碍，已经是当更的日常了。他称有部分车主见到有事故发生后，落到来开车前还要在影相作「即时采访」，而不是立即驶走车辆让不同的紧急车辆通过。对的，对的，今时今日所有事情，最重要是「手机」先行，将资料第一时间放上网「威威食鸡」！

夜间违泊论点又不是一面倒的，席间有车主认为，本身是日间用车夜晚瞓觉，月租停车场动辄要数千元，反正夜间被抄牌的机会不大，每个月最多食一至两张告票，所以都认为夜间违泊没有问题。不过亦试过有车友称，一次深夜太太突感不适要去医院，于是立即Call的士楼下等。后来的士司机来电称，屋苑通道泊满车，若进入便不能掉头，还叫车友同太太自行步出大街才可上车，车友称幸好当日太太只是肠胃不适，若果涉及危急人命情况，大家又认为晚间违泊有没有问题？

延伸阅读：「箭咀车」执勤成工路陷阱？效法日本以假人指挥交通有无得谂？

 

最Hit
何超莲宣布入住富豪级疗养院　五星级环境私隐度高  星级名厨教练贴身指导超奢华
何超莲宣布入住富豪级疗养院　五星级环境私隐度高  星级名厨教练贴身指导超奢华
影视圈
19小时前
陈宝珠汪明荃到场力撑《梦说红楼》 梁非同身段优美获赞「非一般林黛玉」 。
陈宝珠汪明荃到场力撑《梦说红楼》 梁非同身段优美获赞「非一般林黛玉」
影视圈
14小时前
长脚蟹再破低价！连锁酒楼低至$168/斤 3款生猛阿拉斯加蟹任选
长脚蟹再破低价！连锁酒楼低至$168/斤 3款生猛阿拉斯加蟹任选
饮食
18小时前
世界杯2026｜挪威轮换10人收起夏兰持 法国凭丹比利入3球破敌取首名。美联社
世界杯2026｜挪威轮换10人收起夏兰持 法国凭丹比利「戴帽」破敌取首名
足球世界
8小时前
「跳水王子」田亮女儿田雨橙惊艳亮相 仙气颜值加学霸气场极吸睛 一口流利英语为父充当翻译
「跳水王子」田亮女儿田雨橙惊艳亮相 仙气颜值加学霸气场极吸睛 一口流利英语为父充当翻译
影视圈
2026-06-26 13:00 HKT
70年代《飘零燕》童星蔡丽贞激罕现身 走过死亡荫谷化身福头老师散播欢乐 以音乐行善向往平凡生活
70年代《飘零燕》童星蔡丽贞激罕现身 走过死亡荫谷化身福头老师散播欢乐 以音乐行善向往平凡生活
影视圈
4小时前
佛得角再创奇迹次名出线。
世界杯2026│佛得角再创奇迹 0:0和沙特阿拉伯次名出线 西班牙1:0乌拉圭首名晋级
足球世界
3小时前
珍惜生命｜油塘邨女子堕楼　当场身亡
突发
5小时前
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加国度假 自爆弃做律师全因「受骗」 转战内地做编剧
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加国度假 自爆弃做律师全因「受骗」 转战内地做编剧
影视圈
2026-06-26 10:00 HKT
北京小型飞机撞上有「中国尊」之称的中信大厦，吸引途人围观。 路透社
00:55
中国尊｜小型飞机撞北京中信大厦 员工紧急疏散 疑似飞行轨迹曝光
即时中国
53分钟前