司机深夜违泊为方便 为悭月租停车场费随时累人影响深远

深夜违泊 方便自己最重要？（Samuel）

违泊对于车主、司机和执法人员而言，各自站在不同位置，立场当然不一样。对于大家而言，开车出外吃饭，最好当然是车泊餐厅外，不用付泊车费饭后走人，若被抄牌罚$400，当然不开心。

夜间违泊阻巴士更阻消防车 因1原因仲有人撑？

深夜违泊 方便自己最重要？

各行各业的司机，对违泊有不同的观点。其中巴士司机车友称，开夜间N车时驶经多条屋苑道路，单线来回行车，但两旁却泊满了不同的车辆，巴士需要越线而行，有时对头车不让，车友称只好停车等候对头车龙消化后，才继续前行

另一位车友负责驾驶消防车，当深夜时份接到求助，开到各大屋苑的道路时被违泊车阻碍，已经是当更的日常了。

车友聚会间，来自各行各业的司机，对违泊有不同的观点。其中巴士司机车友称，开夜间N车时驶经多条屋苑道路，单线来回行车，但两旁却泊满了不同的车辆，巴士需要越线而行，有时对头车不让，车友称只好停车等候对头车龙消化后，才继续前行；另一位车友负责驾驶消防车，当深夜时份接到求助，开到各大屋苑的道路时被违泊车阻碍，已经是当更的日常了。他称有部分车主见到有事故发生后，落到来开车前还要在影相作「即时采访」，而不是立即驶走车辆让不同的紧急车辆通过。对的，对的，今时今日所有事情，最重要是「手机」先行，将资料第一时间放上网「威威食鸡」！

夜间违泊论点又不是一面倒的，席间有车主认为，本身是日间用车夜晚瞓觉，月租停车场动辄要数千元，反正夜间被抄牌的机会不大，每个月最多食一至两张告票，所以都认为夜间违泊没有问题。不过亦试过有车友称，一次深夜太太突感不适要去医院，于是立即Call的士楼下等。后来的士司机来电称，屋苑通道泊满车，若进入便不能掉头，还叫车友同太太自行步出大街才可上车，车友称幸好当日太太只是肠胃不适，若果涉及危急人命情况，大家又认为晚间违泊有没有问题？