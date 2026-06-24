油电混能好玩SUV！日产Nissan Kicks e-Power全新款香港有售│25.7km/L超低油耗 1.4增程引擎配前驱或四驱 日本售价299万日圆起

日产(Nissan)刚于上周在日本发表新一代Kicks e-Power小型混能5座位SUV玩乐车，搭载第三代e-Power混能系统，日本版有前驱及e-4ORCE四驱两款选择，油耗低至25.7km/L(WLTC)，按45公升油油缸存量计算，满油续航力达1,156km，新车在日本当地售价由300万至425万日圆起。据日产香港代理合诚汽车早前向《驾驶舱》透露，全新Kicks e-Power最快今年底到港上市，成为Note、Serena及Elgrand之后第四款配备e-Power系统的车型。 文：DP 图：Nissan

全新日产Nissan Kicks e-Power日本发表│第三代e-Power五合一混能系统 油耗低至25.7km/L

全新日产Nissan Kicks e-Power是继同厂全新Elgrand之后，引用厂方第三代e-Power「5-in-1」混能系统，把马达、发电机、逆变器、减速与增速齿轮五个部分整合在同一架构，配合一台1.4公升直三缸HR14DDe引擎作为发电增程用途，还有一组约2kWh锂电池。日本版有2WD单马达前驱及e-4ORCE双马达四驱两款选择，前者输出143ps马力及315Nm扭力，WLTC平均油耗25.7km/L；四驱版后轴多了一个马达(68ps及140Nm)，输出约211ps及455Nm，WLTC平均油耗21.5km/L。

第二代Kicks e-Power车身长4,365mm、阔1,800mm、高1,610mm，轴距2,655mm，是一款所谓紧凑型5门5座位SUV，标榜舒适的Zero-gravity座椅采用素食人造皮革包装，原车配有两个双连12.3吋表板及中控触屏，还有以Google为基础的Nissan Connect作业系统。新一代ProPILOT驾驶辅助系统加入Intelligent Around View Monitor全方位广角镜头监察功能，屏幕可显示车身四周及车底3D零死角影像。高级版配备Bose音响，前座头枕两边内置喇叭。据日产香港代理合诚汽车早前向《驾驶舱》透露，全新Kicks e-Power最快今年底到港上市，不过香港版规格及售价有待官方公布。