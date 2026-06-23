第700万辆中国制造宝马BMW诞生│沈阳生产线导入AI与5G技术全面升级 即将生产全新i3及iX3两款Neue Klasse车型

德国宝马(BMW)早前宣布，第700万辆中国制造宝马BMW新车，5月时在华晨宝马沈阳生产线诞生，标志着品牌全力投入中国市场，加速迈向电动化、智能化转型的成功例子，厂方强调生产基地正全面升级更新，融入AI及5G新技术，今年下旬开始迎接生产全新i3及iX3两款Neue Klasse新世代纯电车型。 文：DP 图：BMW

宝马BMW中国生产第700万辆新车│历时仅23年 全面升级迈进iFactory新世代

第一辆中国制造宝马于2003年9月在沈阳华晨宝生产线诞生(E46 325i)，这23年间华晨宝马凭着强大的本土化研发与供应链造车系统，实现了短短23年间由0至700万辆新车生产「中国式速度」。华晨宝马在2015年1月宣布生产第100万辆车，而由第600辆达成至第700万辆新车诞生，仅用了12个月时间。

自2010年以来，宝马在中国投资据讲多达1,200亿人民币，华晨宝马在沈阳铁西与大东两大工厂，生产包括3系L、5系L、X1 L及X5 L等燃油车型，以及纯电i3 L(内地4门纯电版3系)、i5 L、iX1 L及iX3 L等纯电车款。如今，中国制造的宝马已占品牌全球总产量大概30%份额。宝马表示，沈阳华晨宝生产基地进行了全面升级，引入AI及5G技术，升格成为全球最顶尖iFactory智能化工厂，准备于今年底开始生产两款Neue Klasse全新车：i3 L及iX3 L内地专属纯电版本，皆采用新一代800V电驱平台，据知两者稍后会从中国出口到其他国家地区发售。