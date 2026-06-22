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平治Mercedes-Benz GLB220全新7座混能SUV首试│48V智慧混能系统 211hp马力合家欢 油耗低至5.8L/100km 好揸过电动车？

汽车
更新时间：15:17 2026-06-22 HKT
发布时间：15:17 2026-06-22 HKT

时势造英雄，Hybrid油电混能车再度掀起热潮。欧洲阵营方面，平治（Mercedes-Benz）预告引进的全新GLB220已到港，7座位SUV搭载智慧混能系统，总马力211hp，扭力380Nm，综合耗油量低至5.8L/100km，售价$569,000起，第四季开始交付。文、图：sammy

首试平治Mercedes-Benz GLB220 AMG Line混能7座SUV：混能版迎大市 跃动型态吸睛

因时制宜，除了纯电动BEV车型，第二代平治GLB还首次导入智慧混能版新成员。车系暂有前驱220单一型号，但可选择标准或试驾的AMG Line跑版，而后者车价贵3万元，售$599,000起。运动型SUV观感焕然一新，当中鬼面罩与泵把两端导风口明显扩大了，豪情霸气不逊同厂GLC及GLE。其次，试车配备专属AMG扰流套件和19吋AMG五幅式轻铝合金轮圈（标准版是18吋配搭），型态格外耀眼夺目。撇开尾门左侧的型号标示，混能版与纯电版于容貌上的另一著眼分野，是面罩正中大星徽章与周边的星形图案不能发光。车系标配主动式Multibeam LED头灯和贯穿式LED尾灯，亮起时同样会显示三角星徽，体现新世代平治设计语汇。 

首试平治Mercedes-Benz GLB220 AMG Line混能7座SUV：车厢实用舒适 设备丰富齐全

全新GLB的体积尺码是4,732 x 1,861 x 1,687mm，长与阔度较上代EQB延伸48mm和扩张27mm，高度则降低14mm。受惠轴距加长60mm至2,889mm，车内3排7座位的驾乘空间比前宽裕和舒适。数码科技化座舱设计与纯电版如出一辙，标准配置包括电尾门、人造皮纤维座椅、电动记忆前座附设电暖及按摩功能、10.25吋仪表板与14吋触控中屏、手机无线充电、前后USB充电埠、全景式天窗、预设恒温冷气控制、最新MB.OS系统及配备AI支援的MBUX虚拟助理、转色气氛灯和360泊车镜头、一系列主被动安全与驾驶辅助系统等。
    AMG Line版还升级至运动前座椅和三幅平底真皮跑车軚环，连系不锈钢踏板，满载跑魅氛围。至于试车的副驾显示屏与Burmester环回音响可额外选配，连税另加$15,000和$8,300。

首试平治Mercedes-Benz GLB220 AMG Line混能7座SUV：行车宁静稳顺 表现刚柔并重

标准GLB220和220 AMG Line的动力规格无异，1.5公升直四Turbo引擎拥有190hp马力和300Nm峰力，联同48V智慧混能系统及22 kW电马达，综合输出达到211hp和380Nm。系统搭配全新8F-eDCT八速双离合器自动波箱，0-100km/h加速7.9秒，耗油量介乎6.5-5.8L/100 km。前驱混能SUV行车爽快宁静，踏油门冲刺反应凌厉，配合精准实在转向，表现刚柔并重。
    将驾驶模式由Comfort切换至Sport，即时提升引擎转速，换档节奏更俐落明快，发挥倍觉精神抖擞，伴随一把低沉引擎声，驾驶乐趣胜预期。悬挂设定偏舒适，行车感却扎实稳顺，作为家庭车满意称职。世事无完美，混能GLB220 AMG Line不例外，大油起步或奋力提速，偶尔波箱会呈轻微顿挫感。其次，始终是5+2布局，第三排尾座较宜短程乘坐，加上进出通道偏狭小，上落车须格外留神。最后，同级选择虽稀少，但车价近60万元不算便宜，调低一点有助提升竞争力。

  • GLB220 AMG Line规格
  • 引擎：1.5公升直四Turbo+48V轻混能系统
  • 马力/扭力：211hp / 380Nm
  • 传动：8速半自动波，前驱
  • 0至100km/h：7.9秒
  • 耗油量：5.8L/100km
  • 尺码：4,732 x 1,861 x 1,687mm
  • 售价：$599,000起
  • 查询：2504 6140

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