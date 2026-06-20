Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「箭咀车」执勤成工路陷阱？效法日本以假人指挥交通有无得谂？

汽车
更新时间：12:30 2026-06-20 HKT
发布时间：12:30 2026-06-20 HKT

假人指挥交通 可免危险？（Samuel）

在道路上见到这一类黄色工程车，大家会有甚么想法？这一类被称为「箭咀车」的工程车，一般都是停在公路快线，车身顶部备有多盏黄色闪灯，只要大家留心专注驾驶的话，无论日间或夜晚都会清楚见到这类工程车的。

一提「箭咀车」司机们怕怕 屡酿意外责任谁属？

在道路上见到这一类黄色工程车，大家会有甚么想法？这一类被称为「箭咀车」的工程车，一般都是停在公路快线，车身顶部备有多盏黄色闪灯，只要大家留心专注驾驶的话，无论日间或夜晚都会清楚见到这类工程车的。
在道路上见到这一类黄色工程车，大家会有甚么想法？这一类被称为「箭咀车」的工程车，一般都是停在公路快线，车身顶部备有多盏黄色闪灯，只要大家留心专注驾驶的话，无论日间或夜晚都会清楚见到这类工程车的。
聚会间多位车友一提到「箭咀车」，个个都想打人咁款，全因大家都认为这类车经常在不适当的位置，不适当的时间出现。
聚会间多位车友一提到「箭咀车」，个个都想打人咁款，全因大家都认为这类车经常在不适当的位置，不适当的时间出现。
从另一角度看，工程单位又是否有改进空间？例如摆放较长的雪糕筒闪灯阵，以提醒驾驶人士，或者是否可以考虑其他国家地区如日本般，摆放假人指挥交通？
从另一角度看，工程单位又是否有改进空间？例如摆放较长的雪糕筒闪灯阵，以提醒驾驶人士，或者是否可以考虑其他国家地区如日本般，摆放假人指挥交通？

聚会间多位车友一提到「箭咀车」，个个都想打人咁款，全因大家都认为这类车经常在不适当的位置，不适当的时间出现。其中一位开的士的车友称，晚上时间在70km/h路段快线行驶，前方就突然间有箭咀车出现，所以要立即收慢或向左Cut线；另一位开轻型货车的车友称，同样是在公路快线行驶，当驶到暗弯位置时，才见到前方有「箭咀车」出现，差点收制不及撞上去。其他开巴士或私家车的车友都称，任何时间最怕是见到「箭咀车」！

「箭咀车」真的可怕吗？首先，公路工程维修是必需进行的，工程选择在晚间进行亦可予理解，日间进行会引起挤塞大家都明白；那驾驶者有没有责任呢？讨论间一位车友认为，不少驾驶者都认为责任不在我方！其实道路环境变化万千，前方情况是靠驾驶者观察及判断，否则为甚么驾驶执照要经过考试？若然大家认为前方道路必定是去路无阻任你高速飊车的话，那就是赛道不是道路吧！专注驾驶留意前方道路情况是谁的责任？大家都明白吧！但从另一角度看，工程单位又是否有改进空间？例如摆放较长的雪糕筒闪灯阵，以提醒驾驶人士，或者是否可以考虑其他国家地区如日本般，摆放假人指挥交通？这一类假人成本低亦可避免真人指挥交通发生意外受伤，大家认为值得吗？

延伸阅读：自私车主随处可见 乱泊车/乱停车/乱切线样样齐 守法司机随时被累抄牌？

最Hit
Save Lily｜父亲称Danny情况每况愈下 盼早日团聚 母获准留院陪伴冀喂人奶
Save Lily｜父亲称Danny情况每况愈下 盼早日团聚 母获准留院陪伴冀喂人奶
突发
2小时前
关闭逾30年的深圳西丽塔，再次免费开放。深圳微时光
深圳西丽塔︱关闭逾30年正式开放 前身原来是……
湾区时事
17小时前
Save Lily｜Danny发烧急送东区医院 或须接受脊椎穿刺手术 父亲：非常担忧
Save Lily｜Danny发烧急送东区医院 或须接受脊椎穿刺手术 父亲：非常担忧
突发
10小时前
初级大人必学！烚蛋用冷水定热水好？一文即睇3种熟度最佳煮法 零失败不破裂
初级大人必学！烚蛋用冷水定热水好？一文即睇3种熟度最佳煮法 零失败不破裂
食用安全
4小时前
性感女神符钰晶近照流出 闪嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 潇洒离婚再嫁武术冠军风韵犹存
性感女神符钰晶近照流出 闪嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 潇洒离婚再嫁武术冠军风韵犹存
影视圈
3小时前
将军澳黑裙女霸气等车 单拖搬高过头「贴身神物」直落月台 网民见一细节惊呼：搬去边度都污糟｜Juicy叮
将军澳黑裙女霸气等车 单拖搬高过头「贴身神物」直落月台 网民见一细节惊呼：搬去边度都污糟｜Juicy叮
时事热话
20小时前
高海宁拍戏被掌掴一巴即入院：擘唔大个口 笑容亦受影响 马国明好奇打人者身份丨一周星星
高海宁拍戏被掌掴一巴即入院：擘唔大个口 笑容亦受影响 马国明好奇打人者身份丨一周星星
影视圈
13小时前
铜锣湾人气素食自助餐 $79起任食炸物/点心/糖水/寿司 全日3市免加一
铜锣湾人气素食自助餐 $79起任食炸物/点心/糖水/寿司 全日3市免加一
饮食
23小时前
初级大人必学！用完电器要拔走插头？悭电兼防火 即睇4款高危家电
初级大人必学！用完电器要拔走插头？悭电兼防火 即睇4款高危家电
食用安全
20小时前
无叶风扇比传统风扇更降温？达人拆解4大差异 附清洁贴士保风力/延长使用寿命
无叶风扇比传统风扇更降温？达人拆解4大差异 附清洁贴士保风力/延长使用寿命
食用安全
23小时前