「箭咀车」执勤成工路陷阱？效法日本以假人指挥交通有无得谂？

假人指挥交通 可免危险？（Samuel）

在道路上见到这一类黄色工程车，大家会有甚么想法？这一类被称为「箭咀车」的工程车，一般都是停在公路快线，车身顶部备有多盏黄色闪灯，只要大家留心专注驾驶的话，无论日间或夜晚都会清楚见到这类工程车的。

一提「箭咀车」司机们怕怕 屡酿意外责任谁属？

在道路上见到这一类黄色工程车，大家会有甚么想法？这一类被称为「箭咀车」的工程车，一般都是停在公路快线，车身顶部备有多盏黄色闪灯，只要大家留心专注驾驶的话，无论日间或夜晚都会清楚见到这类工程车的。

聚会间多位车友一提到「箭咀车」，个个都想打人咁款，全因大家都认为这类车经常在不适当的位置，不适当的时间出现。

从另一角度看，工程单位又是否有改进空间？例如摆放较长的雪糕筒闪灯阵，以提醒驾驶人士，或者是否可以考虑其他国家地区如日本般，摆放假人指挥交通？

聚会间多位车友一提到「箭咀车」，个个都想打人咁款，全因大家都认为这类车经常在不适当的位置，不适当的时间出现。其中一位开的士的车友称，晚上时间在70km/h路段快线行驶，前方就突然间有箭咀车出现，所以要立即收慢或向左Cut线；另一位开轻型货车的车友称，同样是在公路快线行驶，当驶到暗弯位置时，才见到前方有「箭咀车」出现，差点收制不及撞上去。其他开巴士或私家车的车友都称，任何时间最怕是见到「箭咀车」！

「箭咀车」真的可怕吗？首先，公路工程维修是必需进行的，工程选择在晚间进行亦可予理解，日间进行会引起挤塞大家都明白；那驾驶者有没有责任呢？讨论间一位车友认为，不少驾驶者都认为责任不在我方！其实道路环境变化万千，前方情况是靠驾驶者观察及判断，否则为甚么驾驶执照要经过考试？若然大家认为前方道路必定是去路无阻任你高速飊车的话，那就是赛道不是道路吧！专注驾驶留意前方道路情况是谁的责任？大家都明白吧！但从另一角度看，工程单位又是否有改进空间？例如摆放较长的雪糕筒闪灯阵，以提醒驾驶人士，或者是否可以考虑其他国家地区如日本般，摆放假人指挥交通？这一类假人成本低亦可避免真人指挥交通发生意外受伤，大家认为值得吗？