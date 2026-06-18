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全新保时捷Porsche Cayenne Electric电动车香港发表│纯电四驱SUV一式两款 售价$1,398,000起 首批第四季交付

汽车
更新时间：03:39 2026-06-18 HKT
发布时间：03:39 2026-06-18 HKT

全新第四代纯电动保时捷（Porsche）Cayenne Electric抵港，传媒发布会昨日（6月17日）在湾仔东保时捷中心举行。旗舰纯电SUV划分Cayenne Electric、Cayenne S Electric和Cayenne Turbo Electric三个版本，全线搭载113kWh高压电池与前后马达、四轮驱动，代理率先开卖是入门Cayenne Electric和顶级Cayenne Turbo Electric，售价分别是$1,398,000起及$2,568,000起，首批第四季交付。文、图：sammy

全新Cayenne Electric是继Macan后，保时捷推出的第二款纯电动SUV。生力军标志著车系发展迈进另一里程，并于现有汽油和PHEV插电混能版本以外，为顾客提供更多元化的动力选择，三线并行发展。

全新保时捷Porsche Cayenne Electric电动车香港发表：Turbo版马力1,156ps史上最强  2.5秒加速破百  16分钟快充80%电量

入门Cayenne Electric拥有442ps马力和835Nm扭力，0-100km/h加速4.8秒，极速230km/h，WLTP续航力642km。顶级Cayenne Turbo Electric是有史以来，动力输出最强的保时捷量产车型，配合Launch Control起步控制功能，马力与扭力达到惊人的1,156ps和1,150Nm，0-100km/h仅需2.5秒，7.4秒内可及200km/h，极速260km/h，WLTP续航里程623km。受惠800V电力系统，车系的直流充电功率最高可达DC 400kW，16分钟可充电10%至 80%，约10分钟可为Cayenne Electric与Cayenne Turbo Electric补充325km和315km续航能量。除了持续10秒的Push-to-Pass一键加速功能，两车均标配PSAM主动式空气悬挂，Turbo版更配备PTV Plus保时捷扭力分导升级系统和后轴转向系统，可发挥更极致操控。

全新保时捷Porsche Cayenne Electric电动车香港发表：0.25Cd风阻同级最低  全新Porsche Driver Experience数码座舱

建基专属底盘平台的Cayenne Electric，车长与轴距比汽油版分别延伸55mm和130mm，达到4,985mm及3,023mm，阔与高度为1,980mm和1,674mm。后排脚位空间更充裕，结合标准化电动后座椅，乘坐倍感舒适。尾箱容量介乎781升至1,588升，加上90升的前置行李箱，满足日常出行所需。纯电Cayenne Electric同配PAA保时捷主动空气力学套件，包括前端气帘与可移动冷却气流阀、主动式车顶扰流板、近乎全封闭底盘护板、专用低阻轮圈及后部扩散器等。另Turbo版后方两侧还有专属创新的主动进气护栅，其延长侧翼可改善气流分离，有助提升高速行驶续航力。代理强调，Cayenne Turbo Electric的0.25Cd风阻是同级最低。豪迈动感造型彰显现代美学，车头导入纤细LED头灯，车尾亮点包括3D立体灯条、动态图形及发光Porsche车型字样。此外，Turbo版拥有专属黑饰厂徽和型号标志，连同22吋多幅铝合金轮圈与红饰制动器，突显高性能形象。

数码化座舱以全新保时捷驾驶者体验设计概念开发 （Porsche Driver Experience），核心是由一块Flow Display弧形OLED屏幕无缝融入中控台，搭配14.25吋OLED全数码仪表板，以及可供选配的14.9吋副驾显示屏，组合出保时捷史上最大显示介面。Turbo版还拥有专属碳纤配饰，提升运动跑魅。豪华车厢设备齐全，包括操作更便捷和个人化的革新Porsche Digital Interaction数码互动介面、AR投射式仪表、可变光控的全景式天窗、升级Voice Pilot语音助理等。

 

  • Cayenne Electric规格
  • 传动：113kWh高压电池 + 前后马达，四驱
  • 马力 / 扭力：442ps / 835Nm
  • 0至100km/h：4.8秒
  • 续航力：642km(WLTP)
  • 售价：$1,398,000起
  • 查询：2926 2911

 

  • Cayenne Turbo Electric规格
  • 传动：113kWh高压电池 + 前后马达，四驱
  • 马力 / 扭力：1,156ps / 1,150Nm
  • 0至100km/h：2.5秒
  • 续航力：623km(WLTP)
  • 售价：$2,568,000起
  • 查询：2926 2911  

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