新一代宝马BMW M3后继概念电动车法国亮相│暂名BMW M Concept Neue Klasse 铁定明年开售 汽油版同步研发中

宝马(BMW)在上周末(6月13至14日)举行的法国Le Mans 24H耐力赛举行前夕，忽然全球发表全新BMW M Concept Neue Klasse概念车，它即是全新BMW i3 (Neue Klasse系列编号NA0)的高性能版本，外界视之为下一代纯电版BMW M3的预告。厂方表示这款高性能版四门电动跑车铁定2027年上市，而在同一个外形基础底下，还有一款直六汽油双Turbo引擎混能版本供选择，预计下一代M3将有BEV纯电及HEV混能两款选择。 文：DP 图：BMW

全新BMW M Concept Neue Klasse概念车发表│纯电M3应用800V平台及4马达四驱

宝马今次在法国展出这辆全新BMW M Concept Neue Klasse概念车，纯粹作为一个外形及车厢设计的揭示预告，所有具体机械规格配置及数据资料全部未有公布，厂方只透露车子采用全新800V平台及超过100kWh容量锂电的BMW M eDrive电驱系统。从图片所见，这款概念车以新一代BMW i3 (NA0)电动四门跑房车为基础，不过前后沙板被大幅扩阔，加上赛车化的头尾扰流装置及透气孔，还有4个赛车式桶形座椅及翻车护架等，虽然部份项目只限概念车身上展现，不过厂方发调日后生产版本外形会忠于这款概念车原著。

宝马早前已在全球展示旗下新一代800V底盘及Heart of Joy电动车驱动系统理念，当中包括由4个马达独立驱动前后各个马达的Dynamic Performance Control系统相信新一代纯电版BMW M3会是首个引用这装置的高性能车型，预计马力输出800ps至1,000ps。

全新BMW M Concept Neue Klasse概念车发表│汽油混能版G84 M3传闻同步研发中

据《BMW Blog》报道指出，宝马厂方透露M Concept Neue Klasse除了明年面世的纯电版本之外，相同车壳底下还会推出一款汽油引擎版，编号G84 M3，应用新改良S58型3公升直六双Turbo引擎，再加入Mild-Hybrid轻混能系统，据知汽油版外观也会忠于概念车原著，不过车头可能会延长少许，以容纳直六引擎及散热水箱，车尾也会配有4支排气喉，不过所有资料暂时只属估计，一切有待官方公布作实。