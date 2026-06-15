保时捷Porsche再跟迪士尼Pixar动画扯上关系，继2022年为《反斗车王》莎莉订制911 Sally Special，日前厂方为配合《反斗奇兵5》在美国洛杉矶首映，一口气展出为巴斯光年、胡迪及翠丝三位主角订制的主题911跑车，全部仅有一台，展览过后会像911 Sally Special进行慈善拍卖，收益悉数捐给公益机构。

保时捷Porsche 911总动员！巴斯光年+胡迪+翠丝主题跑车齐贺《反斗奇兵5》首映

保时捷Sonderwunsch部门人手打造

不同于普通拉花或贴膜改装，这次3台主题911由保时捷高级客制部门Sonderwunsch全人手打造，从喷漆、外观线条到内饰，每个细节都参照角色设定及造型。

1. 巴斯光年版911 GT3 RS：一飞冲天

配置：992.1世代 911 G T3 RS、518匹马力、Weissach Package

外观以白、绿、紫色为主调，引擎盖通风百叶复刻巴斯胸前的操控按钮，最抢眼的尾翼设计灵感源自巴斯的伸缩翼，订制轮胎印有「Space Ranger」太空战士Logo，车厢内饰极具科技感，迎宾踏板上印有发光的「To Infinity and Beyond」经典台词。

2. 胡迪版911 Carrera T：策马追风

配置：911 Carrera T、388匹马力、6速手动波箱

车身漆面首创仿旧质感（Patina），在喷漆未风干时，将牛仔布料按压其上，压印出布纹质感。黑金双色五辐轮圈造型致敬警长徽章，内饰大量采用复古皮革及干邑色缝线，椅背及门板植入黄底红格纹面料，还原胡迪衬衫式样。地板铺设仿牛皮纹路脚垫，波棍头别出心裁选用了Pixer卡通小球造型，迎宾踏板台词是「Ride Like the Wind」。

3. 翠丝版911 Targa 4 GTS：爽朗洒脱

翠丝版911 Targa 4 GTS以半开篷911 Targa呼应女牛仔的爽朗个性。

全车配备辨识度高的黑白奶牛纹脚垫，迎宾踏板则高呼「YEE HAW！」。

原厂Targa标识也换成「Jessie」字样。

2022年911 Sally Special在慈善拍卖以360万美元售出，收益全数拨捐Girls Inc.及UNHCR。

配置：2026款911 Targa 4 GTS T-Hybrid混能、总马力532匹

以半开篷911 Targa呼应女牛仔爽朗个性，除了订制「Jessie White Metallic」珠光白金属漆，车身下半部采用经典944钴蓝色金属漆，原厂Targa标识换成「Jessie」字样。座舱融合了蓝、红与灰3色皮革，座椅中央及门板区域大胆加入深色牛仔面料。全车配备极具辨识度的黑白奶牛纹路脚垫，开门迎宾踏板会亮起翠丝爽朗欢呼「YEE HAW！」。

首映礼结束后，这3台跑车将进行公开拍卖，所有收益将捐赠给美国大哥大姐帮扶协会、美国红十字会、星光儿童基金会，重点帮扶困境儿童与受灾家庭。

文：B1807

图：Porsche