道路日常 自私L随处可见（Samuel）

道路日常中，大家都会遇不少「自私L」，Cut线不打灯，钟意停车话停就停，甚至乎停车在路口位，行人过不了马路，大车又转不了弯，近日车友聚会间，来自各行各业的车友，都力数这类自私L的行为。

马路「自私L」人见人憎 车主盘点无耻行为

自私车主随处可见 乱泊车/乱停车/乱切线样样齐 守法司机随时被累抄牌？

自私车主随处可见 乱泊车/乱停车/乱切线样样齐 守法司机随时被累抄牌？

自私车主随处可见 乱泊车/乱停车/乱切线样样齐 守法司机随时被累抄牌？

一位假日车主，日常返工以搭巴士为主，他称最讨厌是经常有车停泊在巴士站，而且更开住冷气，司机在凉冷气，乘客在受气，更重要的是巴士不能埋站。车友称这一类情况最常见的是黄昏时间，特别是不少豪华七人车，大家都估计这类七人车要跟据老板指示，要在最方便位置让老板上车。

另一位开巴士的车友就称，其实巴士公司有指示，为确保乘客上落车的安全，所以必需要车身完全埋站才能上落客，若果有其他车塞住，他们亦只好示意前车驶走或等候，若果情况严重的话才会报警。巴士车友称，他作为巴士司机，最怕当然是见到有其他车占据巴士站，而日常开车时遇有「自私L」停泊在转弯位置，他们亦只有无奈地等，若果不够位过选择后波倒车会有危险，不开车的话又会被乘客闹，所以都十分难做。

除了这一类妨碍巴士运作的「自私L」之外，停泊在双黄线的「自私L」亦多，一位车友称被曾被这类人拖累。话说当日在双黄线路段塞车慢驶，而前方私家车突然停车落客，车友亦跟随停车，此刻后方就有蓝红闪灯出现，交通警一次过将数架车载停，全部涉嫌在双黄线停车。车友后来即时提供车Cam片段，证明只因前方私家车落客而停车，并非主动在双黄线停车，所以才免食牛肉干。所以话，日常见到这类「自私L」最好都系避之则吉，否则可能被连累！