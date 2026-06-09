Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

奥迪Audi发表Nuvolari首款PHEV混能超跑｜V8双Turbo引擎+3马达四驱1,001ps马力 2.6秒加速破百 限量499部

汽车
更新时间：12:00 2026-06-09 HKT
发布时间：12:00 2026-06-09 HKT

在Monaco Grand Prix F1摩纳哥大奖赛举行前夕，奥迪Audi昨日（6月4日）忽然发表了品牌首款插电混能超级跑车Nuvolari。全球限量499部、被视为传奇R8继承者的Nuvolari，搭载双涡轮增压V8 PHEV混能系统，综合马力达到惊人1,001ps，0-100km/h加速只需2.6秒，极速超过350km/h，同是品牌史上性能最强和速度最快的量产街道四驱超跑。文：sammy、图：Audi

奥迪Audi发表Nuvolari首款PHEV混能超跑：性能最强最速 汇聚F1顶尖技术

全新Nuvolari以上世纪30年代，驾驶Auto Union（Audi前身）Type C赛车的知名意大利车手Tazio Nuvolari为名。新车约售60万欧元起，预计第4季投产，2027年首季陆续交付。充满前卫未来感的低矮流线造型，承袭了去年Concept C概念车的设计元素，同时骨子内里并导入了大量F1赛车顶尖技术。
    毫无疑问，动力部分是全车焦点所在。核心基础沿自同集团的Lamborghini Temerario，PHEV插电混能系统由4公升V8双Turbo引擎、3个电马达（前2后1）、以及7.3kWh锂电池组成，总马力输出高达1,001ps，扭力730Nm，静止起步加速至100km/h及200km/h，只需2.6秒和6.8秒。岂止性能比Temerario更强劲，透过Audi团队的专属调校、融合CFRP碳纤维外壳的ASF铝合金轻量化车体、源自F1的主动式空气力学设计连DRS减阻系统（其中可调式主动尾翼能手动或根据车速及不同驾驶模式自动切换至Closed、Low Downforce及High Downforce三种模式）、可承受高达2.8兆瓦Megawatts的Audi Ceramic Pro陶瓷煞车系统、以及具备预判力的新一代quattro predictive ride智能四驱系统，能塑造出截然不同的超跑个性。

  • Audi Nuvolari规格
  • 引擎：4公升V8 biturbo + 3马达及锂电池
  • 马力/扭力：1,001ps/730Nm
  • 0至100km/h：2.6秒
  • 极速：350km/h
  • 售价：约60万欧元起
最Hit
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
2026-06-08 16:58 HKT
吴文忻离世丨乳癌复发扩散至脑部 胸部伤口流脓发臭身心坍塌 曾花尽积蓄中泰深三地医病
01:19
吴文忻今早睡梦中安详离世终年51岁 结束勇敢抗癌路 前夫陈剑陵承诺照顾两幼女
影视圈
9小时前
公务员划一加薪2% 低于工会叫价 杨何蓓茵：相信职方会明白 有考虑公众观感
01:47
公务员划一加薪2% 低于工会叫价 杨何蓓茵：相信职方会明白 有考虑公众观感
政情
3小时前
吴文忻离世丨抗癌期间宣布与老公陈剑陵离婚 近年被骗光毕生积蓄 搬离渣甸山豪宅变卖家当
吴文忻离世丨抗癌期间宣布与老公陈剑陵离婚 近年被骗光毕生积蓄 搬离渣甸山豪宅变卖家当
影视圈
4小时前
多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
时事热话
8小时前
吴文忻离世丨乳癌扩散脑部伤口流脓身心坍塌 最后身影抱病睇草蜢获蔡一杰拥抱成绝响
01:19
吴文忻离世丨乳癌扩散脑部伤口流脓身心坍塌 最后身影抱病睇草蜢获蔡一杰拥抱成绝响
影视圈
7小时前
吴文忻离世丨曾痛诉流脓如与尸眠叹死神接近 好友彭秀慧助办生前追思会笑对生死
吴文忻离世丨曾痛诉流脓如与尸眠叹死神接近 好友彭秀慧助办生前追思会笑对生死
影视圈
5小时前
连锁快餐店父亲节加码优惠！一连7日 凭关爱长者咭即减$6
连锁快餐店父亲节加码优惠！一连7日 凭关爱长者咭即减$6
饮食
6小时前
23岁综援女用伤残金买$480 Bra爆冲突 反锁阿妈闹分户 上网问：「我错晒？」｜Juicy叮
23岁综援女用伤残金买$480 Bra爆冲突 反锁阿妈闹分户 上网问：「我错晒？」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
即时国际
2026-06-08 13:41 HKT