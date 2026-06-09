奥迪Audi发表Nuvolari首款PHEV混能超跑｜V8双Turbo引擎+3马达四驱1,001ps马力 2.6秒加速破百 限量499部

在Monaco Grand Prix F1摩纳哥大奖赛举行前夕，奥迪Audi昨日（6月4日）忽然发表了品牌首款插电混能超级跑车Nuvolari。全球限量499部、被视为传奇R8继承者的Nuvolari，搭载双涡轮增压V8 PHEV混能系统，综合马力达到惊人1,001ps，0-100km/h加速只需2.6秒，极速超过350km/h，同是品牌史上性能最强和速度最快的量产街道四驱超跑。文：sammy、图：Audi

奥迪Audi发表Nuvolari首款PHEV混能超跑：性能最强最速 汇聚F1顶尖技术

全新Nuvolari以上世纪30年代，驾驶Auto Union（Audi前身）Type C赛车的知名意大利车手Tazio Nuvolari为名。新车约售60万欧元起，预计第4季投产，2027年首季陆续交付。充满前卫未来感的低矮流线造型，承袭了去年Concept C概念车的设计元素，同时骨子内里并导入了大量F1赛车顶尖技术。

毫无疑问，动力部分是全车焦点所在。核心基础沿自同集团的Lamborghini Temerario，PHEV插电混能系统由4公升V8双Turbo引擎、3个电马达（前2后1）、以及7.3kWh锂电池组成，总马力输出高达1,001ps，扭力730Nm，静止起步加速至100km/h及200km/h，只需2.6秒和6.8秒。岂止性能比Temerario更强劲，透过Audi团队的专属调校、融合CFRP碳纤维外壳的ASF铝合金轻量化车体、源自F1的主动式空气力学设计连DRS减阻系统（其中可调式主动尾翼能手动或根据车速及不同驾驶模式自动切换至Closed、Low Downforce及High Downforce三种模式）、可承受高达2.8兆瓦Megawatts的Audi Ceramic Pro陶瓷煞车系统、以及具备预判力的新一代quattro predictive ride智能四驱系统，能塑造出截然不同的超跑个性。