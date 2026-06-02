2026年本地首季私家车新登记量20,243辆｜同比狂飙103.65% 电动车市占率82.79% 比亚迪BYD再封王 亚军Tesla亦步亦趋

运输署已公布3月份本地车市统计数字，间接也派发了2026首季本地车坛成绩表。今年1至3月累计私家车新车登记总数20,243辆，同比（9,940辆）暴升103.65%，当中电动车占比率82.79%，较2025年同期的68.6%增长14.19%。今年首季新车登记量破顶狂飙，主因是准买家赶及3月31日、即电动私家车「一换一」税务宽减优惠计划终止前入市。文、部分图片：sammy

2026本地首季车市成绩公布：BYD蝉联冠军 Tesla升112.8%居次

配合多款瞩目新车攻港，国产电动车比亚迪（BYD）近年勇态毕呈。品牌今年首季的新车交投量创新高达3,084辆，较2025年同期上升24.81%，岂止业绩亮丽，并再度力压Tesla于十大排行榜封王。Tesla以3,043辆、41辆轻微之差屈居次席，虽未能重夺冠军，同比交投量却显著上扬112.8%，升幅较诸比亚迪强劲。随着全新三排六座位Model Y L Premium抵港开售，深信有助品牌争取更佳成续。季军是极氪（ZEEKR），首季登记量1,797辆增长338.29%，焕新大跃进的改良版ZEEKR X上周登场，应可为品牌增添攻力。分列第4位和第5位同属国产电动车品牌，包括广汽埃安（GAC AION）的1,522辆及东风（Dong Feng）的1,201辆，前者同比飙升1929.33%，是十大排行榜之冠；后者表现同样厉害，较去年同期激增1666.18%，升幅紧次广汽埃安。

第6位至第10位依次是1,013辆的丰田（Toyota）、979辆的小鹏汽车（XPENG）、765辆的宝马（BMW）、667辆的平治（Mercedes-Benz）和448辆的上汽MG。

2026年3月份本地车市成绩公布：交投量10,446辆破历史新高 零跑汽车Leapmotor首度上榜

论到3月份本地车市，私家车（新车）登记量10,446辆，较2月的4,806辆上升117.35%，并开创单月历史新高；若与去年同期比较，更录得188.4%超强增长。电动车方面，月内交投量9,150辆升134.25%，市场占有率进一步攀至87.43%。综观而言，强劲表现是受惠「一换一」未获延续掀动，电动车订车于计划限期届满前急增。

3月份中，比亚迪以1763辆排名第一，增长146.92%。第2位是相差88辆的Tesla，月内成交量1,675辆，上升67.33%。第3位是广汽埃安的951辆，增长165.64%。极氪与东风分别以927辆及858辆排名第4位与第5位，升幅218.56%和358.82%。第6位至第10位可见附表，其中第9位的国产车品牌零跑汽车（Leapmotor）是首度上榜，全月登记量236辆，升幅1080%同是月内之冠。