劲量JDM日版跑车 丰田Toyota GRMN Corolla发表│304ps两座棍波4驱 碳纤车身外件偷轻30kg 日本、美国、澳州有售

丰田(Toyota)今天(6月2日)在网上全球发表2027年款GRMN Corolla加强版，理念跟2002年推出的GRMN Yaris一样，就是在原有GR Corolla跑车基础上，再提高性能及操控表现，车身减轻30kg，由五座变成两座位格式，换来更接近赛车的激进驾驶体验。厂方指GRMN Corolla今年秋季首先在日本当地GR APP手机应用程式内公开预购，2027年初正式开售，车价未公布。除了日本，今次GRMN Corolla也会出口到北美及澳洲发售。一般相信GRMN Corolla车价会比GRMN Yaris更为昂贵，估计连税到港可能超过100万港元。 文：DP 图：Toyota

丰田Toyota GRMN Corolla加强版登场│专为「驾驶控」而设计 碳纤车身组件拆除后座 车重减轻30kg

全新2027年丰田Toyota GRMN Corolla可视之为由原装全面升级改装的GR Corolla终极版本，制作理念跟2022年GRMN Yaris(由GR Yaris改装而成)同出一辙，两者都是从德国Nürburgring北环赛道长时间测试，以及从参战日本Japan's Super Taikyu Series耐力赛而研发出来。正如丰田汽车会长(董事长)丰田章男所说，挂得上GRMN徽章的车型，一定要经得起Nürburgring赛道的严峻考验。

GRMN Corolla内外改动主要分三方面，车身气流动力组件、减轻车重、加强性能与操控。首先，车头引擎盖、左右前沙板、前泵把侧翼、尾翼均换上轻量碳纤维专用套件，前两者增设大型透气格栅。18吋x8.5J锻造轮圈配上阔10mm的245/40ZR18尺码Michelin Pilot Sport Cup 2轮胎。车厢由5座位改为2座位格式，拆除了后座，前排改配两张专用轻量GR桶椅，还有GRMN专用麖皮軚盘及波棍头等。一切减磅措施令车重减轻30kg至1,450kg。

丰田Toyota GRMN Corolla加强版登场│扭力增15Nm至415Nm 波箱齿比更紧密

GRMN Corolla沿用1.6公升直三缸Turbo (G16E-GTS)引擎，马力保持304ps，不过扭力提升15Nm至415Nm，厂方指今次调校着重3,600-4,800rpm扭力发挥，令车子出弯更快。引擎加设副散热水箱，中冷器Intercooler也加入洒水散热系统。6速棍波齿轮比率较普通版更为紧密，电动辅助转向系统也经过改良，可抵抗更高G-force离心力。GR-Four四驱系统也特别针对高速行驶稳定性，加大了后轴动力分配。

丰田表示GRMN Corolla今年秋季首先在日本当地GR APP手机应用程式内公开预购，2027年初正式开售，车价未公布。除了日本，今次GRMN Corolla也会出口到北美及澳洲发售。另外，厂方预告现正开发另一款GR Corolla MORIZO RR特别版，配备8速DAT自动波和5座位设计，详细规格及发售日期未公布，不过车子即日至6月28日在日本富士赛车场旁边Fuji Motorsports Forest Welcome Center公开预。