Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

劲量JDM日版跑车 丰田Toyota GRMN Corolla发表│304ps两座棍波4驱 碳纤车身外件偷轻30kg 日本、美国、澳州有售

汽车
更新时间：17:18 2026-06-02 HKT
发布时间：17:18 2026-06-02 HKT

丰田(Toyota)今天(6月2日)在网上全球发表2027年款GRMN Corolla加强版，理念跟2002年推出的GRMN Yaris一样，就是在原有GR Corolla跑车基础上，再提高性能及操控表现，车身减轻30kg，由五座变成两座位格式，换来更接近赛车的激进驾驶体验。厂方指GRMN Corolla今年秋季首先在日本当地GR APP手机应用程式内公开预购，2027年初正式开售，车价未公布。除了日本，今次GRMN Corolla也会出口到北美及澳洲发售。一般相信GRMN Corolla车价会比GRMN Yaris更为昂贵，估计连税到港可能超过100万港元。   文：DP    图：Toyota

丰田Toyota GRMN Corolla加强版登场│专为「驾驶控」而设计 碳纤车身组件拆除后座 车重减轻30kg

全新2027年丰田Toyota GRMN Corolla可视之为由原装全面升级改装的GR Corolla终极版本，制作理念跟2022年GRMN Yaris(由GR Yaris改装而成)同出一辙，两者都是从德国Nürburgring北环赛道长时间测试，以及从参战日本Japan's Super Taikyu Series耐力赛而研发出来。正如丰田汽车会长(董事长)丰田章男所说，挂得上GRMN徽章的车型，一定要经得起Nürburgring赛道的严峻考验。
    GRMN Corolla内外改动主要分三方面，车身气流动力组件、减轻车重、加强性能与操控。首先，车头引擎盖、左右前沙板、前泵把侧翼、尾翼均换上轻量碳纤维专用套件，前两者增设大型透气格栅。18吋x8.5J锻造轮圈配上阔10mm的245/40ZR18尺码Michelin Pilot Sport Cup 2轮胎。车厢由5座位改为2座位格式，拆除了后座，前排改配两张专用轻量GR桶椅，还有GRMN专用麖皮軚盘及波棍头等。一切减磅措施令车重减轻30kg至1,450kg。

丰田Toyota GRMN Corolla加强版登场│扭力增15Nm至415Nm 波箱齿比更紧密

GRMN Corolla沿用1.6公升直三缸Turbo (G16E-GTS)引擎，马力保持304ps，不过扭力提升15Nm至415Nm，厂方指今次调校着重3,600-4,800rpm扭力发挥，令车子出弯更快。引擎加设副散热水箱，中冷器Intercooler也加入洒水散热系统。6速棍波齿轮比率较普通版更为紧密，电动辅助转向系统也经过改良，可抵抗更高G-force离心力。GR-Four四驱系统也特别针对高速行驶稳定性，加大了后轴动力分配。
    丰田表示GRMN Corolla今年秋季首先在日本当地GR APP手机应用程式内公开预购，2027年初正式开售，车价未公布。除了日本，今次GRMN Corolla也会出口到北美及澳洲发售。另外，厂方预告现正开发另一款GR Corolla MORIZO RR特别版，配备8速DAT自动波和5座位设计，详细规格及发售日期未公布，不过车子即日至6月28日在日本富士赛车场旁边Fuji Motorsports Forest Welcome Center公开预。

  • Toyota GRMN Corolla规格
  • 引擎：1.6公升直三Turbo
  • 马力/扭力：304ps/415Nm
  • 传动：6速棍波，四驱
  • 车重：1,450kg
  • 尺码：4,410 x 1,850 x 1,475mm
  • 售价：未公布
  • 查询：https://toyotagazooracing.com/
最Hit
18岁DSE生霸气宣布做保安 豪言「行少50年弯路」 被嘲浪费青春一句话神反击 网民赞人间清醒｜Juicy叮
18岁DSE生霸气宣布做保安 豪言「行少50年弯路」 被嘲浪费青春一句话神反击 网民赞人间清醒｜Juicy叮
时事热话
6小时前
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
影视圈
2026-06-01 15:30 HKT
美孚站婆婆几十张「单程车飞」散落一地 网民揣测涉另类「逃票」 港铁回复实情竟然系咁？
社会
2026-06-01 17:31 HKT
香港小姐2026首轮面试佳丽逐个睇 高质学霸同场大比拼 《冲上云霄》童星林颖彤再战娱圈
16:41
香港小姐2026首轮面试佳丽逐个睇 高质学霸同场大比拼 《冲上云霄》童星林颖彤再战娱圈
影视圈
6小时前
李家鼎闹爆逾10次「仆X仔」  《东周刊》独家专访鼎爷  公开宣布同李泳汉脱离父子关系
01:09
李家鼎闹爆逾10次「仆X仔」  《东周刊》独家专访鼎爷  公开宣布同李泳汉脱离父子关系
即时娱乐
7小时前
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期 
生活百科
2026-06-01 08:30 HKT
篮球名帅翁金骅疑粗暴体罚男生 捉左手逼自掴、怒扔外套 议员促交代
01:36
篮球名帅翁金骅疑粗暴体罚男生 捉左手逼自掴、怒扔外套 议员促交代
社会
8小时前
01:01
Save Lily︱孙玉菡：社工多次登门造访、等到深宵均未能接触该对父母 终以电邮取得联络正安排约见
社会
4小时前
法官斥责被告邱镇濠以沾上沙子的手指插入女事主下体，行为污秽恶劣。资料图片
男侍应草地两奸醉娃 曾以手指沾沙粒唾液插阴 官斥行为污秽恶劣 判囚5年
社会
2026-06-01 17:33 HKT
宣称Danny父母 拒入境处DNA检测要求 邓炳强：以疏忽照顾儿童罪拘捕两人
社会
1小时前