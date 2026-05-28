全新平治Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe四门超跑电动车登场│1,169匹马力全新平台3马达4驱 2.1秒加速破百

平治(Mercedes-Benz)上星期在美国洛杉矶发表新一代Mercedes-AMG GT 4Door Coupe超跑，亮点是新车由上代V8双Turbo引擎汽油车，变成BEV纯电动车，应用全新开发AMG.EA电驱平台，以及崭新轴向磁通超薄马达，一式两款GT55及GT63配备106kWh高密度锂电及3马达四驱，分别输出816ps及1,169ps马力，支援DC 600kW快充，WLTP续航力达700km。 文：DP 图：平治

平治Mercedes-AMG GT 4Door Coupe四门超跑电动车登场│源自F1赛车锂电及马达技术

平治上周三(5月20日)美国洛杉矶市中心6th Street Bridge地标景点，发表全新Mercedes-AMG GT 4Door Coupe超跑，厂方把整条桥装扮成为德国Autobahn无限速公路，展示车子高性能特色及举行大型登场派对晚会。

新一代Mercedes-AMG GT 4Door Coupe变为纯电动格式四门超跑，应用AMG开发的800V名为AMG.EA电驱平台，并全球首次引用Axial Flux Motor轴向磁通马达，特点是纤薄(厚度仅8cm至9cm)和轻量(相比传统Radial FIux Motor轻67%)。另外，106kWh高密度锂电芯(298Wh/kg)技术源自AMG One，2,660个电芯配有独立智慧冷却系统(冷却能力高达20kW，一般电动车为5至8kW)，令车子可以更长时间输出最高动力。厂方强调车子电驱系统技术，大部份是源自F1赛车。

车子搭载3马达(前1、后2)四驱4Matic+系统，顶级版GT63输出1,169ps马力和2,000Nm扭力，0至100km/h加速2.1秒，0至200km/h只6.4秒，极速350km，WLTP续航力700km，支援DC 600kW快速充电。标准配置AMG ACTIVE RIDE CONTROL空气悬挂及四轮转向(后轮转向角为6度)，还有碳陶瓷碟煞车系统。

平治Mercedes-AMG GT 4Door Coupe四门超跑电动车登场│超前卫外形配合车身主控扰流系统

全新Mercedes-AMG GT 4Door Coupe拥有非常创新外形设计，体积比上代更巨型，尺码为5,094mm x 1,959mm x 1,411mm，轴距3,040mm。车身配有名为AEROKINETICS主动式扰流系统，车身风阻只有Cd 0.22。车厢陈设数码化，包括10.25吋数码表板、14吋中控触屏及14吋副驾屏幕，軚盘设有驾驶模式快捷旋钮，中控台也有3个旋扭，分别控制Response反应、Agility灵活度及Traction抓地力。平治表示新车今年夏季开始投产，据知售价跟上代汽油版相若，至于各地区上市日期暂未公布。