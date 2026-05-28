Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全新平治Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe四门超跑电动车登场│1,169匹马力全新平台3马达4驱 2.1秒加速破百

汽车
更新时间：09:30 2026-05-28 HKT
发布时间：09:30 2026-05-28 HKT

平治(Mercedes-Benz)上星期在美国洛杉矶发表新一代Mercedes-AMG GT 4Door Coupe超跑，亮点是新车由上代V8双Turbo引擎汽油车，变成BEV纯电动车，应用全新开发AMG.EA电驱平台，以及崭新轴向磁通超薄马达，一式两款GT55及GT63配备106kWh高密度锂电及3马达四驱，分别输出816ps及1,169ps马力，支援DC 600kW快充，WLTP续航力达700km。  文：DP  图：平治

平治Mercedes-AMG GT 4Door Coupe四门超跑电动车登场│源自F1赛车锂电及马达技术

平治上周三(5月20日)美国洛杉矶市中心6th Street Bridge地标景点，发表全新Mercedes-AMG GT 4Door Coupe超跑，厂方把整条桥装扮成为德国Autobahn无限速公路，展示车子高性能特色及举行大型登场派对晚会。
    新一代Mercedes-AMG GT 4Door Coupe变为纯电动格式四门超跑，应用AMG开发的800V名为AMG.EA电驱平台，并全球首次引用Axial Flux Motor轴向磁通马达，特点是纤薄(厚度仅8cm至9cm)和轻量(相比传统Radial FIux Motor轻67%)。另外，106kWh高密度锂电芯(298Wh/kg)技术源自AMG One，2,660个电芯配有独立智慧冷却系统(冷却能力高达20kW，一般电动车为5至8kW)，令车子可以更长时间输出最高动力。厂方强调车子电驱系统技术，大部份是源自F1赛车。
    车子搭载3马达(前1、后2)四驱4Matic+系统，顶级版GT63输出1,169ps马力和2,000Nm扭力，0至100km/h加速2.1秒，0至200km/h只6.4秒，极速350km，WLTP续航力700km，支援DC 600kW快速充电。标准配置AMG ACTIVE RIDE CONTROL空气悬挂及四轮转向(后轮转向角为6度)，还有碳陶瓷碟煞车系统。

平治Mercedes-AMG GT 4Door Coupe四门超跑电动车登场│超前卫外形配合车身主控扰流系统

 全新Mercedes-AMG GT 4Door Coupe拥有非常创新外形设计，体积比上代更巨型，尺码为5,094mm x 1,959mm x  1,411mm，轴距3,040mm。车身配有名为AEROKINETICS主动式扰流系统，车身风阻只有Cd 0.22。车厢陈设数码化，包括10.25吋数码表板、14吋中控触屏及14吋副驾屏幕，軚盘设有驾驶模式快捷旋钮，中控台也有3个旋扭，分别控制Response反应、Agility灵活度及Traction抓地力。平治表示新车今年夏季开始投产，据知售价跟上代汽油版相若，至于各地区上市日期暂未公布。

  • Mercedes-AMG GT63 4Matic+ 4-Door Coupe规格
  • 传动：106kWh锂电+3马达，四驱
  • 马力/扭力：1,169ps/2,000Nm
  • 0至100km/h：2.1秒
  • WLTP续航力：700km
  • 快速充电：DC 600kW
  • 尺码： 5,094 x 1,959 x  1,411mm
  • 车重：2,460kg
  • 售价：未公布
  • 查询：2504 6140

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
Driscoll's蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢字？
Driscoll&#039;s蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢字？
饮食
15小时前
钟镇涛大仔钟嘉浚突宣布离港 贴维港相叹一切陌生令人疲惫：是时候开启一段新的旅程
钟镇涛大仔钟嘉浚突宣布离港 贴维港相叹一切陌生令人疲惫：是时候开启一段新的旅程
影视圈
12小时前
袁咏仪港姐冠军沦为无戏可拍 自爆因张兆辉得罪电视台高层 年轻霸道传闹王晶得罪成龙
袁咏仪港姐冠军沦为无戏可拍 自爆因张兆辉得罪电视台高层 年轻霸道传闹王晶得罪成龙
影视圈
11小时前
旅行团风光不再？逼爆照揭三大不败神话引热议：后生仔都争住报？｜Juicy叮
旅行团风光不再？逼爆照揭三大不败神话引热议：后生仔都争住报？｜Juicy叮
时事热话
21小时前
胡慧中偕女拍片「何志平」现身？ 200磅何嘉珍被赞五官似洪欣 童年惨遭霸凌匿厕所食饭
胡慧中偕女拍片「何志平」现身？ 200磅何嘉珍被赞五官似洪欣 童年惨遭霸凌匿厕所食饭
影视圈
15小时前
佘诗曼拒跟「阴湿人」正面冲突 自认高EQ冷眼对待：影响到我就唔得 从鸡仔声到四届视后全靠呢招
佘诗曼拒跟「阴湿人」正面冲突 自认高EQ冷眼对待：影响到我就唔得 从鸡仔声到四届视后全靠呢招
影视圈
2026-05-27 10:00 HKT
机场「大黄蜂」车队的士突失控 铲过候车处猛撞Uber Taxi 1司机受伤送院
突发
8小时前
佐敦醉琼楼饭店结业！64年客家菜名店翻新求变不果：不敌时势 梅菜扣肉／盐焗鸡以后要去呢度食...
佐敦醉琼楼饭店结业！64年客家菜名店翻新求变不果：不敌时势 梅菜扣肉／盐焗鸡以后要去呢度食...
饮食
21小时前
55岁李蕙敏惊传婚变 IG删光与英籍老公合照恩爱不再 单拖凑仔与中性密友夜蒲摸大髀
55岁李蕙敏惊传婚变 IG删光与英籍老公合照恩爱不再 单拖凑仔与中性密友夜蒲摸大髀
影视圈
14小时前
被追问案件是否已经完结时，郑中基语气无奈地直接回应：「未呀！」
01:14
郑中基离婚官司拖足一年仍未达共识 老爷郑东汉呻被拖落水 余思敏见记者即闪丨独家
影视圈
16小时前