全新SUV电动车 保时捷Porsche Cayenne Coupé Electric香港有价│斜背跑版北京车展亮相 一式三款售价公布HK$1,498,000起

保时捷(Porsche)本月初在北京车展首发全新Cayenne Coupé Electric电动车，属于Cayenne Electric系列新成员，焦点是斜背流线形态，调校上更跑车化，机械规格及编制跟Cayenne Electric相同，Cayenne Coupé Electric分开三个型号：标准版、S版及Turbo版，香港代理公布了售价分别为HK$1,498,000起、HK$2,098,000起及HK$2,668,000起，即日起接受预订，首批估计最快今年底交付。 文：DP 图：保时捷

保时捷Porsche Cayenne Coupé Electric电动车开售│斜背跑格造型 车高降低24mm

全新保时捷Porsche Cayenne Coupé Electric电动车，跟去年面世Cayenne Electric主要分别在于外形设计，一如其名拥有Coupé跑车化斜背流线形态，车身长度4,985mm及阔度1,980mm不变，但车身高度则降低了24 mm至1,650 mm。Cayenne Coupé Electric标准为4座位设计，后排为两个独立座椅，不过买家可选配后排2+1座位格式。由于车尾高度降低，行李箱最大容量由1,588公升减少至1,347公升(基本容量由781公升减至534公升)，车头则有一个90公升行李箱。

厂方指Cayenne Coupé Electric标准配置相比SUV版本更丰富，例如标配主控式PSAM空气悬挂、全景玻璃车顶及Sport Chrono计时套件。买家也可选购Coupé特定轻量化运动套件，包括轻量碳纤维车顶、碳纤维及Race-Tex麖面物料车厢配饰、Pepita格纹布料座椅、22吋轻量轮圈等，车重最多减轻17.6kg。其他如后轴转向、Porsche Active Ride悬挂、越野套件及液晶体可变透光玻璃顶等，则为选配项目。

保时捷Porsche Cayenne Coupé Electric电动车开售│一式三款车价较SUV版贵10万元起

全新Cayenne Coupé Electric跟Cayenne Electric一样，建基于福士集团PPE (Premium Platform Electric) 800V电驱平台，搭载113kWh锂电及前后马达四驱，全部支援DC 390kW快速充电，同时备有11kW无线充电功能(配合Porsche Wireless Charging系统)。三个车型包括标准版、S版及Turbo版，简单规格如下：