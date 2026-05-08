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平治Mercedes-Benz CLA新增220 AMG Line智慧混能版｜油电前驱房跑车揉合高性能与低油耗 意向价HK$499,000起

汽车
更新时间：00:05 2026-05-08 HKT
发布时间：00:05 2026-05-08 HKT

平治Mercedes-Benz最近一口气引入了两款新车，除早前介绍的第二代GLB 7座位SUV，还有搭载智慧混能系统的CLA房跑车，务求迎合市场所需和丰富顾客选择性。文、图：sammy

平治Mercedes-Benz CLA 220 AMG Line香港开售：48V轻混能总马力211hp WLTP油耗低至5L/100km

对钟情平治新款CLA、却仍未准备好接受BEV纯电车的朋友来说，香港这次加推全新智慧混能版可谓天大喜讯。车系暂时只有前驱CLA 220一款选择，代理主打AMG Line跑版，意向价HK$499,000起，不像同厂GLB 220兼备标准型号。

预期下半年抵港的CLA 220 AMG Line，动力规格与GLB 220如出一辙。同配1.5公升直四Turbo引擎（190hp马力与300Nm扭力），结合48V智慧混能系统及22 kW电马达，以及搭载革新8F-eDCT八速双离合自动波箱，综合马力与扭力输出达到211hp和380Nm。然而，房跑车重量相对SUV轻巧，加上行车风阻只0.21Cd，所以跑得更快和更加悭油，0-100km/h加速7.2秒完成，WLTP耗油量低至5L/100 km。透过Dynamic Select可自选Comfort、Sport、Eco和Individual共4种不同驾驶模式，但甚么时间以马达、引擎或油电齐发力驱动，则全由智慧混能系统按实际需要而决定。另外，CLA 220 AMG Line采用前轮驱动设计，驾控感必然有别纯电后驱CLA 250+和四驱CLA 350+ 4MATIC，实际体验如何？留意《驾驶舱》日后的试车报导。

平治Mercedes-Benz CLA 220 AMG Line香港开售：内外跑意浓郁 MB.OS新大脑配AI智能MBUX系统

智慧混能版CLA 220 AMG Line的流线动感型态与纯电CLA 250+ AMG Line基本相同，主要分野是前者鬼面罩上的星徽图案不能发光，以及采用的18吋AMG轻合金轮圈款式不同。数码科技化座舱布局一致，同配平底式运动皮軚环与一体化人造皮纤维运动座椅，以及不锈钢踏板，满载浓郁跑意。标准设备还有10.25吋仪表板和14吋触控中屏、前座按摩椅、全景式天窗、预设空调控制系统、最新MB.OS系统及配备AI支援的MBUX虚拟助理、转色气氛灯及360镜头系统等，至于展示车所配的副驾席屏幕为选配项目。

 

CLA 220 AMG Line规格

引擎：1.5公升直四Turbo

马力/扭力：190hp / 300Nm

综合输出：211hp / 380Nm

0-100km/h：7.2秒

极速：240km/h

耗油量：5.5-5L/100km

尺码：4,723mm x 1,855mm x 1,468mm

意向价：HK$499,000起

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