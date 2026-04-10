全新丰田Toyota NOAH HEV混能7座MPV香港开售｜皇冠汽车60周年惊喜登场价$319,440 第5代THS混能系统低油耗高续航

丰田昨午（4月9日）在九龙湾旗舰店发表全新2026 Toyota NOAH HEV至尊混能版，7座位MPV家庭车搭载第5代THS混能系统，综合马力140ps，平均耗油量22.4km/L同级最低，续航力高达1,160公里。作为皇冠汽车60周年的头炮巨献，新车现以$319,440惊喜登场价发售，限量100部。文、图：sammy

全新丰田Toyota NOAH HEV混能7座MPV惊喜登场：皇冠汽车60周年向头炮 同级最强三电门便利贴心

随着电动车「一换一」计划完结，加上油价持续高企不下，油电Hybrid混能车再度备受器重。扎根香港60载的皇冠汽车顾及市场需要，率先引入以「家」作为行车体验核心的全新NOAH HEV至尊混能版7座位MPV。英之杰大中华区业务总监罗浩坚形容，在日本丰田支持下，皇冠汽车能争取到极具诚意的HK$319,440震撼登场价（原价HK$379,440），是送给全港家庭最实惠和最惊喜的一份厚礼。

2026新款NOAH HEV同样建于TNGA底盘平台上，长阔高尺码与汽油版一致，分别是4,695 x 1,730 x 1,845mm。至尊混能版造型与日版顶规车型相同，配备横宽电镀鬼面罩与最高规格LED尾灯组，结合流线化车身线条和17吋双色抛光轮圈，展现大器跃动与锋利进取形态。港版同时导入两项贴心功能，其中双电趟门可脚踢感应自动开启，不管家长双手拿满日用品或正抱著小孩，只需轻轻一踢即可感应开门。另左侧趟门开启时，同级独有的脚踏板会自动伸出，配合220mm同级最低的登车脚踏高度及435mm特长上落扶手，可让每位家庭成员轻松上落车。其次，车身后方两侧皆设有电按键，可灵活控制尾门开关及定点角度，方便于狭窄停车环境存取行李及物件。

全新丰田Toyota NOAH HEV混能7座MPV惊喜登场：Ottoman中座椅附小腿承托垫 TSS 3.0主动式安全系统全程护航

车厢设计时尚优雅，配置比汽油版高级。受惠2,850mm轴距与1,405mm内栊高度达，空间阔大宽敞，驾乘感惬意舒适。三排2+2+3座椅由人造皮与优质织物制成，中排两张Ottoman独立座椅附有小腿承托垫，连系地台上的预设路轨能从容前后移位，滑动距离达745mm之多，而前与中排座椅并内置暖櫈功能。标准设备还有多功能皮軚环、7吋电子仪表板及多功能显示屏、彩色HUD投射仪表、10吋触控中央屏幕资讯娱乐系统、原厂6喇叭音响支援Apple CarPlay、三区恒温冷气内置nanoe X纳米离子空气净化技术、中排折叠式桌面连双USB-C充电及四杯架等。除了10气袋，混能7座位MPV更配备最新一代TSS 3.0主动式安全系统，为出行带来更全面性保护。

全新丰田Toyota NOAH HEV混能7座MPV惊喜登场：综合耗油量22.4km/L同级最低 一缸油跑1,160公里

全新丰田Toyota NOAH HEV混能7座MPV惊喜登场：第5代THS混能系统由1.8公升直四引擎、永磁同步马达及e-CVT电子无段变速自动波箱组成。

全新丰田Toyota NOAH HEV混能7座MPV惊喜登场：系统总马力140ps，而引擎与电马达可各自输出142Nm和185Nm扭力。

全新丰田Toyota NOAH HEV混能7座MPV惊喜登场：综合耗油量22.4km/L是同级最悭油，WLTC续航力高达1,160km。

动力方面，新车搭载的第5代THS（Toyota Hybrid System）混能系统，由1.8公升直四VVT-i引擎、永磁同步马达及e-CVT电子无段变速自动波箱组成，系统总马力140ps，引擎与电马达可各自输出142Nm和185Nm扭力，综合耗油量22.4km/L是同级最悭油，WLTC续航力高达1,160km。对抗高油价之余，兼且可告别里程焦虑。

Toyota NOAH HEV规格

引擎：1.8公升直四 + 电马达

总马力：140ps

扭力：142Nm（引擎）、185Nm（马达）

传动：e-CVT电子无段变速，前驱

尺码：4,695 x 1,730 x 1,845mm

耗油量：22.4km/L(WLTC)

售价：$319,440(首100部60周年惊喜登场价)

查询：2884 7999