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泊车咪表问题千奇百怪：Out of Order被抄牌最无辜？

汽车
更新时间：15:00 2026-04-04 HKT
发布时间：15:00 2026-04-04 HKT

咪表问题 千奇百怪 【Samuel】

车友们一提到本地的咪表问题，大家都无名火起三千丈。之前称咪表位不足，但当咪表收费加价后，却发现街上吉位处处，到底现在是表位不足？还是有位无车泊？其中一位开揾食车的车友称，泊不到位并不是上述两个情况，而是他在泊位之后发现「入不到表」！

咪表出现「Out of Order」 被抄牌机会大增

咪表问题 千奇百怪
咪表问题 千奇百怪
原来有不少人遇过咪表出现「Out of Order」故障情况
原来有不少人遇过咪表出现「Out of Order」故障情况
有车友称试过这段时间被抄牌，感觉非常无辜
有车友称试过这段时间被抄牌，感觉非常无辜

原来有不少人遇过咪表出现「Out of Order」故障情况，当你泊车之后准备拍八达通，见到这个情况，大家会怎样处理？车友称那刻钟，以为自己好好运找到成条街唯一的表位，但却出现如此情况！当然，大家都明白可以致电咪表故障热线报告，但现实问题是当你打
完电话之后，你能确保不会被抄牌吗？这个问题无人能解答！

另一位同样开揾食车的车友称，每天都在路上找表位，近年他遇到咪表不能正常运作的情况，包括了咪表板面不能操作，在按八达通或扫二维码的面板时，根本完全没有反应，车友称这些板面感应不良完全不能操作，他试过用酒精纸巾抹擦后，部分咪表可以使用，他作个简单的统计，现时每十个咪表中，有近半的板面是感应不良的。

另一情况同样十分普遍，当你使用Apps延时付费时，由你付款到咪表收到指示，中间是会出现时差，有车友称试过这段时间被抄牌，感觉非常无辜。但其他车友却指出，无人叫你最后一分钟才开Apps入表延时，因为这样会非常危险，当时间届满后，咪表与手机Apps会中止连线不能延时，但你又不在车旁，被抄牌的机会便大大增加了！ 

延伸阅读：2026年1月本地车市低开 交投量缩减21.2%｜电动车登记量同步下跌28.2% 比亚迪BYD蝉联第一

 

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