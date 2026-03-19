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Lamborghini Temerario 内蒙古牙克石 第二届Esperienza Neve冬季驾驶体验活动

汽车
更新时间：18:00 2026-03-19 HKT
发布时间：18:00 2026-03-19 HKT

Lamborghini在内蒙古牙克石，举办第二届Esperienza Neve冬季驾驶体验活动，更展示全线混能车款。今次活动参加者，主要来自亚太地区，在一连三天的活动中，透过厂方导师指导下，各参加者将学习及完成一系列雪地操控训练。

极端雪地试驾920匹马力Temerario

当中最为瞩目的，当然是可以试驾Temerario，搭载V8双涡轮增压引擎和三组马达，可输出高达920匹马力，而引擎最高转速可达10,000rpm，参加者可在极端雪地环境下，感受Temerario的LDV（Lamborghini Dinamica Veicolo）车辆动态控制系统2.0带来的完美动力分布，随传随到的动力输出、平稳牵引力、稳健的抓地表现和动态灵活性。

Temerario Lamborghini亚太区负责人Francesco Scardaoni表示，厂方一直致力为客人带来非凡体验，而Esperienza Neve雪地驾驶体验活动，提供了最佳的环境，客人可在极端的环境下，全面感受针对低抓地力路况下的操控感觉，亦可让驾驶者发挥个人技术，同时亦可让客人可感受品牌旗下Temerario的极致完美表现。

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