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逆线行车屡次发生 5大原因拆解究竟发生了什么事？

汽车
更新时间：12:00 2026-03-21 HKT
发布时间：12:00 2026-03-21 HKT

逆线行车成潮流？（Samuel）

驾驶违例在道路上每天都发生，但近年逆线行车好像成为了「潮流」！车友聚会间，大家都在讨论经典的逆线案例，最多人谈论的当然是某议员的案件，结果被罚款及停牌；而早前亦「T车」不知何故，逆线车头「队」住巴士，另外亦有的士在中九龙干线逆线而行，对于这类人的行为，大家都感到匪夷所思。

右軚左驾入错线逆线机会理应最低？

驾驶违例在道路上每天都发生，但近年逆线行车好像成为了「潮流」
驾驶违例在道路上每天都发生，但近年逆线行车好像成为了「潮流」
最多人谈论的当然是某议员的案件，结果被罚款及停牌
最多人谈论的当然是某议员的案件，结果被罚款及停牌
对于这类人的行为，大家都感到匪夷所思。
对于这类人的行为，大家都感到匪夷所思。

首先，香港一直采用右軚左驾，即左上右落的概念，百多年来都没有变过。开的士的车友称，最莫名其妙是行家每天都在路上开车，入错线逆线而行的机会理应最低；另一位开中港车的车友称，有时来回两地，面对左右驾驶的改变，思路要非常清晰，只要一不集中脑筋不清醒或在思考事情时，很容易便会入错线。

手脚不协调／方向感不明不应考车牌？

另一位作为教车师傅的车友称，近年来考车牌的年轻人中，不乏方向感不明或手脚不协调人士，其他车友即时质疑教车师傅，为何明知学生有问题，仍让这类人去考牌？那明知有钱赚也不赚吗？听落又有道理，教车师傅是负责教车，负责评核的是考牌官㖞！教车师傅称，近年考车的年轻人对驾驶都有「相当经验」，经验是来自虚拟游戏世界，打机打得多以为自己识开车，但坐上真车却手忙脚乱，睇错交通灯入错线的情况经常发生。当然，另一位车友称，逆线行驶的常客中，内地到港驾驶者又怎少得？这批人很大机会是不熟路，又或是不习惯香港的道路空间较内地狭窄有关，所以看似最值得体谅。但说到底，逆线行车不是体谅与否的问题，而是违法及可能引发交通意外，甚至有人受伤死亡，今时今日在路上，大家还是打醒十二分精神吧！

延伸阅读：2女「战利品」放陌生人座驾车头执货成热话 车Cam装「长火」有著数？

 

 

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