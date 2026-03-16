2女「战利品」放陌生人座驾车头执货成热话 车Cam装「长火」有著数？

车友聚会间其中一热话，是两名女子在购物后，在停车场以别人汽车的车头作「执货」之用，过程被车Cam拍下，一如上期本文所提，今时今日汽车装上车Cam是常识吧！而且，最好是接驳「长火」，即是提供电源让车Cam在有需要时可运作拍摄。

车友聚会间其中一热话，是两名女子在购物后，在停车场以别人汽车的车头作「执货」之用，过程被车Cam拍下

今时今日汽车装上车Cam是常识吧！而且，最好是接驳「长火」，即是提供电源让车Cam在有需要时可运作拍摄。

今时今日汽车装上车Cam是常识吧！而且，最好是接驳「长火」，即是提供电源让车Cam在有需要时可运作拍摄。

今次事件惹起了不少人愤怒，使用别人车头来收拾物品，这是甚么逻辑？其中一位车友称，其实这一类缺德无品人士实在不少。车友称一次将车泊在街上咪表位，车Cam拍下有一名男子，将三分之一个「Pat Pat」坐在车头?位置讲电话，虽然车身没有任何损毁，但他「条气非常不顺」，爆晒三字经讲述过程，为何世界上有这种没品的人？

没品的人又何止这一类！另一位车友称一次将车泊在大埔工业村，返回取车时见到车头?有「葱油」液体，地上见到有白色胶袋内藏饭盒。车友查看车Cam后就发现，早前有三名男子在他的车头?享用午餐，菜单是每人一盒叉鸡饭伴姜蓉、油菜及汽水等，有趣的是三人用餐后，还用抹完咀的纸巾在头?上「打圈式」清洁，但就抹漏其中一滴葱油，这亦成为了重要的「证据」！车友称，虽然三人的行为没品，但在吃完饭后懂得「抹?」，没品得来又有「家教」吧！

听到这一类案例之后就发现，原来没品的人多的是，借用别人汽车车身作自家用途的例子实在太多，「擤鼻涕」后抹在人家车身的也有。有车友称，有时见到车身有污渍的话也不会查车Cam，因为没有损毁的话，一般报警都没有大作用。但其实当车身出现了任何损毁情况，当找到这些贪方便的没品人，而他们又没有合理辩解的话，那就有可能干犯摧毁或损坏财产罪（即刑事毁坏罪），所以没品人要注意番啦！