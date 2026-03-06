比亚迪单日逾800订单 推行专线至3月31日确保准车主赶上尾班车
全城为「一换一」首次登记税宽减计划结束倒数，不少人为购买电动车而烦恼， BYD宣布，因应需求及政策限期，特别为香港市场预留充足现货，并由即日起至3月31日特设「绿色出行购车特别专线」，以极速售前服务协助市民赶及优惠期限。
比亚迪单日录逾800订单 推专线助车主赶「一换一」尾班车
品牌在2月25日录得单日接获逾800部电动车订单的佳绩，反映市民对绿色出行的迫切需求；然而，在当前的关键时刻，公司希望尽力协助，确保每位准车主能真正「赶上尾班车」。
透过「绿色出行购车特别专线」，BYD专业销售团队将提供一对一专人咨询、极速现货配对及特快合约跟进，从落订前的咨询环节起，致力提供积极、贴心且高效的服务，确保顾客能流畅地锁定心水座驾，并赶及在死线前完成所有登记程序。「一换一」税务优惠将于2026年3月31日后取消。凡于2026年4月1日或以后提交首次登记申请的电动私家车将不再享有税务宽减。
