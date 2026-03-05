Tesla宣布仍备少量2026生产税配额 只需简单步骤即上「一换一」尾班车

随着「一换一」计划结束日子接近，多个电动车品牌都推出不同优惠，让用家可赶上尾班车购买电动车及享税务优惠。

Tesla宣布目前仍备有少量2026年生产税配额 供申请参与电动私家车 「一换一」

Tesla Mode Y在市场上港受欢迎。

客人可于 www.tesla.com/zh_hk预订心仪车款，只需简单步骤，登记后即可享税务优惠购买电动车的最后机会。

把握最后机会，可尽享一换一税务优惠。

作为全港最受欢迎的电动车品牌Tesla宣布，现时仍备有少量2026年生产税配额，供合资格客人申请参与电动私家车 「一换一」税务宽减计划，而且可享最高达$172,500的税务优惠。但要留意，名额有限，售完即止，建议有意油转电的用家尽快行动，把握最后机会。

客人如以合资格的车辆置换全新Tesla电动车型，包括均为2026年生产批次的Tesla Model 3及Model Y，均可享大幅税务减免，进一步降低购买电动车的成本。

只需简单步骤 即享务优惠购买电动车最后机会

有兴趣客人可于 www.tesla.com/zh_hk 直接预订心仪车款，无论身在何处，只需简单步骤，登记后即可享税务优惠购买电动车的最后机会。而为让客人有更多机会亲身体验全新车款与了解优惠详情，Tesla 特别于全港多个地点举办期间限定展出活动，欢迎亲临参观及查询， Tesla体验中心电话3974-0254。